Rojin Kabaiş'in Ölümü İçin İnceleme Başlatıldı - Son Dakika
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Rojin Kabaiş'in Ölümü İçin İnceleme Başlatıldı

CHP'li Kılıç, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde Rojin Kabaiş'in ölümüyle ilgili inceleme talep etti.

29.01.2025 15:26
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(ANKARA) - CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencisi Rojin Kabaiş'in ölümü ile ilgili olarak Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğünün güvenlik birimindeki görevlilerin bir ihmali ya da zafiyetinin olup olmadığına ilişkin inceleme başlattığını açıkladı. Kılıç, "Rojin dosyası alelacele 'intihar' denilerek, kapatılmaya çalışıldı. İhmali bulunan tüm sorumlular hesap verene kadar olayın peşini bırakmayacağız" dedi

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencisi Rojin Kabaiş'in ölümünü TBMM gündemine taşıdı. Milli Eğitim Bakanlığına, üniversitede yaşanan güvenlik zafiyetlerini soran Kılıç'a yanıt, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinden geldi. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğü, Rojin Kabaiş'in ölümüyle ilgili olarak Üniversite'nin güvenlik birimindeki görevlilerin bir ihmali ya da zafiyetinin olup olmadığına ilişkin inceleme başlatıldığını bildirdi. Kılıç, şunları söyledi:

"Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğünce tarafımıza verilen yanıtta, güvenlik birimlerinin zafiyetine ilişkin inceleme başlatıldığı belirtilmiştir. Bu inceleme neden bugüne kadar bitirilememiştir? Rektörlüğe çağrıda bulunuyorum, incelemenin bir an önce bitirilip sorumluların hesap vermesi gerekmektedir. Aksi halde çocuklarımızın, gençlerimizin güvenliğinden söz edemeyiz. Rojin dosyası alelacele 'intihar' denilerek, kapatılmaya çalışıldı. Ancak bu sonuçtan ne ailenin ne de kamuoyu vicdanı tatmin oldu. Kamuoyunun yanıtını alamadığı çok sayıda soru var. Rojin'in dosyasının bir an önce aydınlatılması gerekiyor."

Kaynak: ANKA

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