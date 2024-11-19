Roket Saldırısında Ölümü Kutlayan Sağlık Görevlisi Açığa Alındı

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İsrail'de bir sağlık görevlisi, Lübnan'dan düzenlenen roket saldırısında İsrail vatandaşı bir Filistinlinin ölmesini sevinçle karşıladı.

Lübnan'dan dün düzenlenen roket saldırısında İsrail vatandaşı Filistinlilerin yaşadığı Shfar'am'da, Safa Avad isimli kadın yaşamını yitirdi, 10'dan fazla kişi yaralandı.

Adı açıklanmayan sağlık görevlisi, roket saldırısında Avad'ın ölmesine ilişkin sevincini sosyal medya hesabından paylaştı.

Hayatını kaybeden kişiye hakaret içerikli sözler sarf eden sağlık görevlisi, "Üzgün ??hissetmek için hiçbir sebep yok. O her tanımıyla bir terörist. Bizi hiçbir şekilde desteklemiyor." ifadelerini kullandı.

İsrail Meclisindeki Filistinli Milletvekili Ahmed et-Tıybi de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada söz konusu sağlık görevlisinin paylaşımı nedeniyle açığa alındığını ve disiplin komitesine sevk edildiğini kaydetti.