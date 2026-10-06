ROKETSAN Genel Müdürü İkinci, küresel uzay pazarında ortaklık geliştirdiklerini söyledi - Son Dakika
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ROKETSAN Genel Müdürü İkinci, küresel uzay pazarında ortaklık geliştirdiklerini söyledi

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ROKETSAN Genel Müdürü İkinci, Antalya'daki 77. Uluslararası Uzay Kongresi'nde nihai hedefin sadece Türkiye iç pazarı değil, küresel pazarda da varlık göstermek olduğunu söyledi. İkinci, uluslararası ortaklıkları güvenlik unsurlarını gözeterek geliştirmeye çalıştıklarını belirtti.

ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, küresel arenada ortaklıklar kurmanın rekabet gücü açısından kilit bir rol oynayacağına inandıklarını belirterek, "Nihai hedefimiz sadece Türkiye iç pazarında yer alan bir oyuncu olmak değil, küresel rekabet gücü elde edebilmek için küresel pazarda da varlık göstermemiz gerekiyor." dedi.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, Uluslararası Uzay Federasyonunca (IAF) düzenlenen 77. Uluslararası Uzay Kongresi (IAC), Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda, Türkiye Uzay Ajansı (TUA) ile SAHA İstanbul'un ev sahipliğinde Antalya NEST Kongre Merkezi'nde devam ediyor.

Kongre kapsamında "Jeopolitik ve İnovasyon: İstikrarsız Bir Dünyada Kurumsal Esneklik ile Egemen Yetkinlik Arasında Denge Kurmak" başlıklı panel düzenlendi.

İkinci, burada yaptığı konuşmada, ROKETSAN'ın temelde savunma şirketi olduğundan güvenliğin kendileri için bir numaralı öncelik olduğunu söyledi.

Savunma ve havacılık sektöründe hem güvenlik önceliklerinin hem de küresel pazarda rekabet edebilmenin vazgeçilmez ve temel unsurlar olduğuna işaret eden İkinci, Türkiye'nin uzaya bağımsız erişiminin uzun yıllardır üzerinde çalıştıkları stratejik bir hedef niteliği taşıdığını, uzay çalışmalarının da sadece bir fırlatma aracı göndermekten ibaret olmadığını anlattı.

İkinci, kendilerinin de bu hedefe daha kapsamlı bir teknoloji geliştirme yolculuğu olarak yaklaştıklarını dile getirerek, ŞİMŞEK-1 ve ŞİMŞEK-2 programlarına ilişkin bilgi verdi.

ŞİMŞEK Programı'nın sadece bir fırlatma aracı projesi değil, bir ekosistem projesi olduğunu vurgulayan İkinci, şöyle devam etti:

"Türkiye'de bir ekosistem geliştirmeye çalışıyoruz. Bu da bizi küresel pazarda rekabet edebilir bir konuma taşıyor. Küresel arenada ortaklıklar kurmanın rekabet gücü açısından kilit bir rol oynayacağına inanıyoruz. Ancak güvenlik konuları da büyük önem taşıyor. Bu nedenle uluslararası işbirlikleri yaparken bu hususları da göz önünde bulundurmalıyız. Nihai hedefimiz sadece Türkiye iç pazarında yer alan bir oyuncu olmak değil, küresel rekabet gücü elde edebilmek için küresel pazarda da varlık göstermemiz gerekiyor. İşte bu nedenle, çoğu uzay programında uluslararası ortaklıklar geliştirmeye çalışıyoruz."

"Güney Afrika olarak çok bilinçli bir yaklaşım sergiliyoruz"

Güney Afrika Ulusal Uzay Ajansı (SANSA) Üst Yöneticisi (CEO) Humbulani Mudau da şu anda Afrika'da yaklaşık 1,6 milyar insan yaşadığını ve bunun yaklaşık yüzde 40'ının dijital olarak bağlantı imkanına sahip olmadığını söyledi.

Mudau, Afrikalılar olarak "dijital uçurum"la karşı karşıya kaldıklarını, toplam 1,6 milyarlık nüfusun yaklaşık yüzde 60'ını gençlerin oluşturduğunu bildirdi.

Üç yıl içinde Afrika uzay ekonomisinin yaklaşık 40 milyar dolara ulaşmasının öngörüldüğünü, bu tutarın ne kadarının Afrika'da kaldığının ise sorunun temel meselelerinden biri olduğunu belirten Mudau, şöyle konuştu:

"Bu nedenle, Güney Afrika olarak çok bilinçli bir yaklaşım sergiliyoruz. Afrikalı ortaklarımızla birlikte ele almamız gereken ilk husus, araştırma, geliştirme ve inovasyona yatırım yapmaktır. Afrika'da gerekli insan kaynağına ve yeteneğe sahibiz, ancak sadece altyapı inşa etmekle kalmayıp aynı zamanda inovasyonun yanı sıra insan kapasitesinin geliştirilmesine de yatırım yapmamız gerekiyor."

"Savunma harcamaları sivil kabiliyetlere de destek sağlıyor"

The Exploration Company Ticari ve İnsan Kaynakları Direktörü Dana Baki de farklı ülkelere hizmet sunduklarını ve bir sonraki kapsüllerinin Fransa, Almanya, İtalya ve ABD ortaklığında inşa edilmesinin planlandığını kaydetti.

Bu ortaklıktan hareketle güvenlik konusunda NASA tarafından sertifikalandırıldıkları bilgisini veren Baki, Uluslararası Uzay İstasyonu'na gitme sertifikası alabilmek için NASA ile Uzay Yasası anlaşması yapan Amerika dışından ilk şirket niteliği taşıdıklarını ifade etti.

Redwire Başkanı Mike Gold ise geliştirdikleri hemen hemen her kabiliyet ve teknolojinin birden fazla kullanım amacının bulunduğuna dikkati çekerek, bu temelde çok alçak Dünya yörüngesi (VLEO) sistemleri de geliştirdiklerini söyledi.

Tarımsal ihtiyaçlar, gözlem faaliyetleri ve insan kaçakçılığının önlenmesi gibi alanlarda bu sistemlerin kullanıldığını aktaran Gold, savunma harcamalarındaki artışların sadece savunmaya fayda sağlamakla kalmayıp aynı zamanda sivil kabiliyetlere yönelik yeni teknolojiler için de bir çözüm kaynağı olduğunu anlattı.

Planet Labs Kurucu Ortağı Robbie Schingler, tüm dünyayı her gün görüntülemek gibi "çılgın" bir fikirle işe başladıklarını, 15 yıl önceki bu fikri gerçekleştirmek için 100 uyduya ihtiyaç olduğunu ve tüm dünyayı her gün görüntülemeye başlamalarının ise 2017'yi bulduğunu dile getirdi.

Schingler, en başından beri akıllarındaki vizyonun, uzaktan algılama iş modelini, bir kişinin bir uyduyla etkileşime geçip o görüntüyü aldığı modele dönüştürmek olduğunu da aktardı.

Pixxel CEO'su Awais Ahmed de başlangıçta başkalarına uydu sistemleri üretip sağlamak gibi bir niyetleri olmadığını ancak doğru zamanda doğru yerde olmaları dolayısıyla bazı kurumların kendilerinden uydu üretmelerini istediklerini kaydetti.

Kaynak: AA
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