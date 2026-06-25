Roma'da Filistin Destekçileri Gösteri Düzenledi - Son Dakika
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Roma'da Filistin Destekçileri Gösteri Düzenledi

25.06.2026 21:48
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Filistin destekçileri, Roma Belediyesinin İsrail ile işbirliğini sonlandırmasını talep etti.

İtalya'nın başkenti Roma'da Filistin destekçileri, "Roma Belediyesinin İsrail ile olan işbirliğini sonlandırması" çağrısında bulundu.

Roma Belediyesinin bulunduğu Campidoglio Meydanı'nda sıcak havaya rağmen toplanan çok sayıda gösterici, Belediye yönetimini; Filistin ve Gazze'de soykırım yapan İsrail ile halihazırda yürürlükte olan işbirliklerini durdurmaya çağırdı.

Ellerinde Filistin bayrakları bulunan göstericiler, sık sık "Nehirden denize özgür Filistin", "Roma, kimin tarafında yer alacağını bilir" ve "Özgür Filistin" şeklinde slogan atarak toplantı halindeki Belediye Meclisi ve yöneticilere seslerini duyurmaya çalıştı.

Göstericiler, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını da protesto etti.

"Roma halkının iradesi açıktır"

Gösteriye destek veren İtalya'daki Filistinli Öğrenciler Başkanı Maya Issa, "Bugün bir kez daha Roma Belediyesi önünde toplandık. Roma Belediye Başkanı Roberto Gualtieri ve yönetiminden, İsrail ile yürürlükte olan tüm anlaşmaların sona erdirilmesini talep ediyoruz." dedi.

Issa, birkaç ayda 16 binden fazla Romalının, Belediyenin İsrail'le olan işbirliklerini durdurması için hazırlanan önerge için imza verdiği bilgisini paylaşarak "Dolayısıyla Roma halkının iradesi açıktır; İsrail ile ilişkilerin kesilmesini ve ülkenin tecrit edilmesini istemektedir." diye konuştu.

Bu önergenin 7'den fazla ilçe belediyesince de kabul edildiğini belirten Issa, "Bu nedenle artık Gualtieri'nin net bir tutum almasının ve önergenin görüşülmesinin zamanı gelmiştir. Önerge reddedilse bile bu en azından siyasi sorumluluğun üstlenilmesi anlamına gelecektir." ifadelerini kullandı.

Issa, Gazze'de yaşananların soykırım olduğuna dair Birleşmiş Milletler'de bir raporun yayımlandığını hatırlatarak şunları kaydetti:

"Raporda, Gazze'de yaşananların bir soykırım olduğu, çocukların bilinçli şekilde hedef alındığı ve Filistin halkının yok edilmesine yönelik bir niyet bulunduğu ifade edilmektedir. Bu nedenle Belediye yönetimi ve Belediye Başkanı Gualtieri'nin, Gazze'de yaşananlara ilişkin bu son değerlendirmeler karşısında harekete geçmesi, yaşananların durdurulması için İsrail'i tecrit edecek adımlar atması gerektiğini düşünüyoruz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Roma'da Filistin Destekçileri Gösteri Düzenledi - Son Dakika

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