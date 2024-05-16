Roma Sapienza Üniversitesi Öğrencileri Cumhurbaşkanı Mattarella'ya Gösteri Düzenledi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Roma Sapienza Üniversitesi Öğrencileri Cumhurbaşkanı Mattarella'ya Gösteri Düzenledi

Roma Sapienza Üniversitesi Öğrencileri Cumhurbaşkanı Mattarella\'ya Gösteri Düzenledi

Roma Sapienza Üniversitesi öğrencileri, Filistin'e destek için çadırlar kurarak gösteri yapmış ve Cumhurbaşkanı Mattarella ile görüşmek istemişlerdir. Talepleri kabul edilmeyen öğrenciler, Cumhurbaşkanı'nın katıldığı etkinliğin yakınında slogan atarak seslerini duyurmaya çalışmışlardır. Öğrenciler ayrıca Rektör Polimeni'yi de protesto etmişlerdir. Güvenlik güçleriyle yaşanan kısa süreli çatışmalar sonucunda olaylar yatışmıştır. Cumhurbaşkanı Mattarella ise Filistin meselesi hakkında görüşlerini paylaşarak diyalog çağrısında bulunmuştur.

16.05.2024 21:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Roma Sapienza Üniversitesinde Filistin'e destek için çadırlar kuran öğrenciler, bir etkinlik için okullarına gelen Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'ya seslerini duyurabilmek için gösteri düzenledi.

İtalya'nın başkenti Roma'daki köklü eğitim kurumlarından Sapienz'da bir süredir Filistin'e destek ve okullarının İsrail ile işbirliği anlaşmalarını durdurması için gösteri yapan ve bunun için çadırlar da kuran öğrenciler, bugün okullarına gelen Cumhurbaşkanı ile görüşmek istedi.

Talepleri kabul edilmeyen öğrenciler, seslerini duyurabilmek için Cumhurbaşkanı'nın katıldığı etkinliğin yapıldığı yerin yakınına gelerek burada bir süre "Özgür Filistin" şeklinde slogan attı.

Öğrenciler ayrıca kendileriyle görüşmeyen ve İsrail ile işbirliği anlaşmalarını askıya almadığı gerekçesiyle Rektör Antonella Polimeni'yi de protesto etti.

Ellerinde, "İtalya ve Sapienza, soykırımın suç ortağı" yazılı pankart ve Filistin bayrağı taşıyan öğrenciler, bir süre güvenlik güçlerinin barikatında bekledi. Burada meşaleler yakan ve polise su tabancalarıyla su sıkan öğrenciler, Cumhurbaşkanı Mattarella'ya hitaben "Hangi taraftasınız" diye seslendi.

Cumhurbaşkanı'na seslerini duyurabilmek için kampüs içinde ayrıca kortej düzenleyen öğrenciler, daha sonra kampüse çok sayıda takviye güvenlik gücünün girdiğini fark edince, "Polis dışarı" şeklinde slogan attı.

Öğrenciler, güvenlik güçlerini kampüs dışına çıkmaya zorladı ve dışarıya kadar onları kovaladı.

Öğrenciler, kampüsün 3 numaralı kapısından ana caddeye çıkınca bu sefer çevik kuvvet ekiplerinin blokajıyla karşılaştı. Polis ile öğrenciler arasında kısa süreli itişmeler yaşanırken, polisin çekilmesi ve öğrencilerin de kampüse geri dönmesiyle olaylar büyümeden yatıştı.

Cumhurbaşkanı Mattarella'dan öğrencilerin taleplerine yanıt

Geniş güvenlik önlemleri altından Sapienza Üniversitesindeki programa katılan Cumhurbaşkanı Mattarella, öğrencilerin "fildişi kulesi olarak tanımladıkları rektörlüğün bu etkinliğine katılmaması" yönünde çağrı yaptığı haberlerini aldığını belirterek, " Gazze'de yaşananlar için ne düşündüğümü soran bir pankart gördüm. Bunu yanıtsız bırakmak istemiyorum. Orta Doğu'daki barışın durumu, İsrail'in var olma hakkı, Filistin halkının devlet olma hakkı, yalnız bugünün değil, uluslararası toplumun sorunudur." dedi.

Mattarella, geçen hafta New York'ta Birleşmiş Milletler'e (BM) yaptığı ziyarette Gazze için acil ateşkes talebinde bulunduğunu dile getirerek, diyalog çağrısında bulundu.

Kaynak: AA

Filistin, Rektör, Roma, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Roma Sapienza Üniversitesi Öğrencileri Cumhurbaşkanı Mattarella'ya Gösteri Düzenledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:14 28 Şubat’tan hüküm giyen emekli generallerin cezaları affedildi 28 Şubat'tan hüküm giyen emekli generallerin cezaları affedildi
23:32 İsrail, Türkiye ile serbest ticaret anlaşmasını feshediyor İsrail, Türkiye ile serbest ticaret anlaşmasını feshediyor
23:24 Kobani Davası’ndan tahliye edilen Kışanak: Mesele ülkenin sorunlarının çözüleceği ortamı yaratmak Kobani Davası'ndan tahliye edilen Kışanak: Mesele ülkenin sorunlarının çözüleceği ortamı yaratmak
21:26 Kılıçdaroğlu’ndan dikkat çeken ’’Kobani’’ davası yorumu: Bunun için dikta rejimleriyle el sıkışılmaz, sistemin aparatı olunmaz Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken ''Kobani'' davası yorumu: Bunun için dikta rejimleriyle el sıkışılmaz, sistemin aparatı olunmaz
15:33 Kobani Davası’nda karar Ahmet Türk 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı, Sırrı Süreyya Önder ve Ayhan Bilgen beraat etti Kobani Davası'nda karar! Ahmet Türk 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı, Sırrı Süreyya Önder ve Ayhan Bilgen beraat etti
00:28 Dışişleri Bakanlığı’na 3 yeni bakan yardımcısı Dışişleri Bakanlığı'na 3 yeni bakan yardımcısı
23:50 Beştepe’den Kobani Davası’yla ilgili ilk açıklama geldi Beştepe'den Kobani Davası'yla ilgili ilk açıklama geldi
23:30 Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sahnede ’’dabke’’ dansı yaptı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sahnede ''dabke'' dansı yaptı
23:03 Türkiye, 15 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası’nda 5 madalya kazandı Türkiye, 15 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 5 madalya kazandı
23:01 Taraftarlar kahroldu 120 yıllık kulüp iflas etti Taraftarlar kahroldu! 120 yıllık kulüp iflas etti
22:31 1. Lig play-off yarı final eşleşmesi belli oldu: Bodrumspor-Çorum FK 1. Lig play-off yarı final eşleşmesi belli oldu: Bodrumspor-Çorum FK
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2024 03:44:47. #1.12#
SON DAKİKA: Roma Sapienza Üniversitesi Öğrencileri Cumhurbaşkanı Mattarella'ya Gösteri Düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement