Roman Soykırımı Konak’ta anıldı: ""Porajmos yıllar geçse de unutulmayacak"

(İZMİR)- Konak Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen 2 Ağustos Roman Soykırımı'nı Anma Günü programında, Roman yurttaşların yaşadığı sorunlar ve çözüm önerileri ele alındı. Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, "Porajmos yıllar geçse de unutulmayacak. Ayrımcılığın son bulması ve eşit bir yaşam için mücadeleyi sürdüreceğiz" dedi.

İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi kamplarında soykırıma uğrayan Romanlar, 2 Ağustos Roman Soykırımı'nı Anma Günü dolayısıyla Konak'ta düzenlenen programla anıldı. Konak Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleşen programa; Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu ve eşi Necip Mutlu'nun yanı sıra YENİ Parti İzmir Milletvekili ve PM Üyesi Gökçe Gökçen, İl Başkanı Çağatay Güç, il ve ilçe yöneticileri, Konak Belediyesi Meclis Üyesi Tolga Küleş, Edremit Belediyesi Meclis Üyesi Oktay Sümertaş, Roman derneklerinin temsilcileri ve muhtarlar katıldı. "Porajmos" olarak da bilinen soykırımda hayatını kaybeden yüz binlerce insanın anıldığı programda, Roman yurttaşların toplumsal yaşamda maruz kaldığı sorunlar ve çözüm önerileri konuşuldu.

"YILLAR GEÇSE DE UNUTULMAYACAK"

Porajmos'ta hayatını kaybedenleri anan Başkan Nilüfer Çınarlı Mutlu, şöyle konuştu:

"Porajmos yıllar geçse de unutulmayacak. Ayrımcılığın son bulması ve eşit bir yaşam için mücadeleyi sürdüreceğiz. Ne yazık ki Romanlar, Türkiye'de toplumsal hayatın içindeki en savunmasız gruplar arasında yer alıyor. Yoksulluk ve sosyal dışlanmanın yanı sıra barınma, sağlık, eğitim ve çalışma hakkı gibi temel haklardan mahrum olan, sistematik olarak ayrımcılığa uğrayan bir gruptan söz ediyoruz. İki yıl önce, 23 Nisan'da belediyemizde ağırladığımız Roman çocuğumuz Mert Ali beni çok etkilemişti. 'Belediye başkanı olsan ne yapardın?' diye sorduğumda, 'Roman çocuklarına ayrımcılığa son verirdim' dedi. Bunu söylediğinde 9-10 yaşındaydı; hayatımda beni bu kadar etkileyen çok az an olmuştur. Göreve geldiğimiz günden bu yana Konak'ta yaşayan her komşumuza dokunmaya ve onlarla birlikte yol yürümeye devam ediyoruz. Onlar için projeler üretmeye, istihdam olanakları yaratmaya çalışıyoruz. Soykırımdan bugüne süregelen ırkçı yaklaşımların son bulması ve bu büyük acıların bir daha yaşanmaması için üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye devam edeceğiz."

"EŞİT BİR GELECEK İÇİN HEP BİRLİKTE MÜCADELE EDELİM"

Eşit yurttaşlığın anayasal bir hak olduğunu vurgulayan YENİ Parti İzmir Milletvekili ve PM Üyesi Gökçe Gökçen ise konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Roman Soykırımı'nda katledilen tüm insanları, çocukları, kadınları saygıyla anıyorum. Romanlarla ilgili bazı açılımlar ve eylem planları duyduk ama bütüncül politikalar yürütülmediği için sorunların çözülmediğini gördük yıllarca. Nilüfer Başkan'ımıza çok teşekkür ediyorum. Çünkü hem bu buluşma, hem de yaptığı vurgular ve belediyemizin sürdürdüğüm çalışmalar çok kıymetli. Herkesin eşit yurttaş olması anayasal bir hak. Eşitlik, bir Roman çocuğun diğer çocukların yanında kendisini geride hissetmemesi demek. Aynı okula gittiklerinde farklı sınıfa konulmaması, önyargılarla karşılaşmaması demek. Son derece insani, hiç lüks olmayan temel taleplerden bahsediyoruz. Bu taleplerin karşılanmasında belli sorunlar çıkıyor ve bunların temelinde de ayrımcılık yatıyor. Ama diğer bir temelinde de sosyal devlet meselesinin bu kadar zedelenmiş olması yatıyor. Sadece soykırımı anmayalım; eşitlik için çalışalım ve hiçbir çocuğun fırsat eşitsizliği nedeniyle kendisini geride hissetmediği bir gelecek için hep birlikte mücadele edelim."

"SORUNLAR KALICI POLİTİKALARLA ÇÖZÜLMELİ"

Eğitim, istihdam ve sosyal haklar konusunda kalıcı çözümler üretilmesi gerektiğini kaydeden YENİ Parti İzmir İl Başkanı Çağatay Güç de "Kadın, erkek, çocuk ayrım yapmaksızın yüz binlerce insanın maruz bırakıldığı bu soykırım insanlığın ortak vicdanına büyük bir acı olarak kazınmıştır. Ne yazık ki geçmişin acılarını anarken bugünün sorunlarını da beraberinde yaşıyoruz. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de Roman vatandaşlarımız maruz bırakıldıkları ayrımcılık nedeniyle en temel hakları olan sağlık, eğitim ve barınma alanlarında büyük sıkıntılar yaşıyorlar. Biz artık bu düzenin değişmesi gerektiğine inananlarız. Artık tüm vatandaşlarımızın nefes almaya ve umutlarının yeşermesine ihtiyacı vardır. Roman vatandaşlarımızın sorunlarının kalıcı politikalarla çözülmesini istiyoruz. Bunun için mücadele etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

"HAFIZA, BİR DİRENİŞTİR"

Ayrımcılığa, yoksulluğa ve yoksunluğa karşı direnmenin yolunun dayanışmadan geçtiğine işaret eden Konak Belediyesi Meclis Üyesi Tolga Küleş ise "Bu soykırım sadece geçmişte yaşanıp bitmiş bir tarihsel sayfa değildir. O karanlık zihniyetin izleri bugün hala Roman halkını yoksullukla, güvencesizlikle ve dışlanmayla mücadele etmek zorunda bırakılan eşitsizlikler yaşatmaya devam etmektedir. Hafıza bir direniştir, kaybettiğimiz canların anısına vereceğimiz en büyük sözün ayrımcılığın ve dışlanmanın olmadığı eşit bir geleceği inşa etmek olduğunu çok iyi biliyoruz. Bu anlamlı günde bizi asla yalnız bırakmayan Konak Belediye Başkanı'mız Nilüfer Çınarlı Mutlu'ya çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.