Romanya'da Patlayıcı Yüklü İDA İmha Edildi - Son Dakika
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Romanya'da Patlayıcı Yüklü İDA İmha Edildi

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Romanya, Karadeniz'deki Neptun Deep yakınında patlayıcı yüklü bir insansız deniz aracını imha etti.

Romanya, Karadeniz'deki Neptun Deep doğal gaz sahası yakınlarında patlayıcı yüklü bir insansız deniz aracının (İDA) imha edildiğini açıkladı.

Romanya Savunma Bakanı Radu-Dinel Miruta, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Sahil Güvenlik ekiplerinin sabah saatlerinde Karadeniz'deki Neptun Deep platformunda doğal gaz çıkarma çalışmaları yapılan alana birkaç yüz metre uzaklıkta bir İDA tespit ettiğini belirtti.

NATO işbirliğinde komutayı Romanya ordusunun devraldığını aktaran Miruta, "Romanya Cumhurbaşkanı Nicuşor Dan koordinesinde, bölgede çalışan yüzlerce kişinin hayatının ve kritik altyapının korunması adına İDA'nın imha edilmesine karar verildi. İki F-16 savaş uçağı havalandı. Patlayıcı yüklü İDA güvenli bir şekilde etkisiz hale getirildi." ifadesini kullandı.

Miruta, Ukrayna ile yakın zamanda kurulan doğrudan iletişim aracılığıyla, İDA'nın "Ukrayna menşeli olmadığı" yönünde resmi bir teyit aldığını da kaydetti.

Kaynak: AA

Karadeniz, Romanya, Enerji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Romanya'da Patlayıcı Yüklü İDA İmha Edildi - Son Dakika

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