Romanya'daki bizonlar, karbondioksit emisyonunu azaltmada yardımcı olabilir - Son Dakika
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Romanya'daki bizonlar, karbondioksit emisyonunu azaltmada yardımcı olabilir

Romanya\'daki bizonlar, karbondioksit emisyonunu azaltmada yardımcı olabilir

Yale Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırma, Romanya'nın Tarcu Dağları'na yerleştirilen bizonların, önemli miktarda karbondioksitin toprakta hapsedilmesine yardımcı olabileceğini gösterdi. Araştırmaya göre, 170 bizonluk bir sürü, yaklaşık 2 milyon otomobilin bir yıl boyunca oluşturduğu kadar karbondioksiti toprakta hapsedebilir. Bizonların otlanması, besinleri geri dönüştürmesi ve toprağı sıkıştırmasıyla otlak ve orman ekosistemlerini olumlu yönde etkilediği belirtildi. Bu araştırma, doğal yaşamı eski haline getirme faaliyetlerinin iklim değişikliğiyle mücadele projeleriyle işbirliği içinde yapılabileceğini göstermektedir.

16.05.2024 13:05
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ABD'deki Yale Üniversitesi tarafından yapılan araştırma, Romanya'nın Tarcu Dağları'na çıkarılan bizonların, önemli miktarda karbondioksitin (CO2) toprakta hapsedilmesine yardımcı olabileceğini gösterdi.

Guardian'ın haberine göre, Yale Üniversitesinde yapılan araştırma, Romanya'nın ?arcu Dağları'na yerleştirilen 170 bizonluk bir sürünün, yaklaşık 2 milyon otomobilin bir yıl boyunca oluşturduğu kadar karbondioksitin toprakta hapsedilmesine yardımcı olabileceğini gösterdi.

Yapılan araştırmada, yaban hayatı türlerinin ekosistemler içindeki etkileşimleri yoluyla toprakta depolamaya yardımcı oldukları atmosferik karbondioksit miktarı hesaplandı.

Çalışmada, Tarcu Dağları'nda 50 kilometrekarelik bir alanda otlanan bizonların, petrol ile çalışan 1,88 milyon arabanın ürettiği karbondioksit miktarını toprakta hapsettiği gözlemlendi.

Çalışmanın baş araştırmacısı Oswald Schmitz, bizonların otlanarak, besinleri geri dönüştürerek ve depolanan karbonun salınmasını önlemek için toprağı sıkıştırarak, otlak ve orman ekosistemlerini olumlu yönde etkilediğini açıkladı.

Bizonların yaşadığı ekosistemlerin iyileştirilmesinin iklim değişikliğinin önlenmesinde katkı sağlayacağını aktaran Schmitz, bizonları iklim değişikliği ile mücadelede kahramanlar olarak nitelendirdi.

Global Rewilding Alliance Bilim Politikaları Uygulama Direktörü Magnus Sylven, bu araştırmanın, doğal yaşamı eski haline getirme faaliyetlerinin iklim değişikliğiyle mücadele projeleri ile işbirliği içinde yapılabileceğini gösterdiğini kaydetti.

Avrupa bizonlarına ilişkin raporun "türünün ilk örneği" olduğunun belirten Sylven, modelin "yaban hayatının yeniden canlandırılmasına yön vermek için çok güçlü bir araç" sağladığını aktardı.

Romanya'nın yaban hayatında 200 yıldan daha uzun süredir eksik olan Avrupa bizonları, yeniden tanıtılma amacıyla Rewilding Europe ve WWF Romanya tarafından 2014'de Güney Karpat Dağları'na çıkarılmıştı.

?arcu Dağları'na yerleşen yaklaşık 170 bizon, Avrupa'daki en büyük serbest dolaşan popülasyonlardan biri haline gelmişti.

Kaynak: AA

İklim Değişikliği, Romanya, Hayvanlar, Çevre, Doğa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Romanya'daki bizonlar, karbondioksit emisyonunu azaltmada yardımcı olabilir - Son Dakika

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