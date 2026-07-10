Romanya'ya teslim edilen korvet için Köstence'de tören - Son Dakika
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Romanya'ya teslim edilen korvet için Köstence'de tören

10.07.2026 16:46
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Türkiye'de inşa edilen CAm Roman korveti, Romanya Köstence Limanı'nda düzenlenen törenle envantere katıldı. MSB Bakan Yardımcısı Heybet, geminin Karadeniz'de barış ve dostluk sembolü olacağını belirtti.

Milli Savunma Bakanlığına (MSB) bağlı Askeri Fabrika ve Tersane İşletme Anonim Şirketi (ASFAT) ana yükleniciliğinde, İstanbul Tersanesi Komutanlığınca inşa edilen Contraamiral Roman (CAm Roman) korveti için Romanya'nın Köstence Limanı'nda hizmete giriş töreni düzenlendi.

Aralık 2025'te imzalanan Hükümetler Arası (G2G) Anlaşma kapsamında Romanya Deniz Kuvvetleri envanterine katılan ve 20 Haziran'da İstanbul'da teslim edilen korvetin Romanya'ya ulaşması vesilesiyle Köstence Limanı'nda düzenlenen tören ilgi gördü.

Törene, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Musa Heybet, Romanya Savunma Bakanı Radu-Dinel Miruta, Romanya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gheorghita Vlad, ASFAT Genel Müdürü Mustafa İlbaş, Türkiye'nin Köstence Başkonsolosu Derya Dingiltepe ve Türkiye'nin Romanya'daki Silahlı Kuvvetler ve Deniz Ataşesi Dz. Albay Yavuz Alper Kara da katıldı.

Törende konuşan Milli Savunma Bakan Yardımcısı Heybet, NATO müttefiki de olan Romanya ile işbirliğine devam edeceklerini belirterek, yedek parça temini, modernizasyon, bakım onarım gibi faaliyetlerin de uzun yıllar sürdürüleceğini söyledi.

ASFAT'ın da önemli bir ortak olarak faaliyet göstermeye devam edeceğine işaret eden Heybet, "İnanıyorum ki; CAm Roman, Karadeniz'de barışın, güvenliğin ve Türkiye ile Romanya arasındaki güçlü dostluğun önemli sembolü olacaktır." dedi.

Romanya Savunma Bakanı Miruta da Romanya ordusu adına tarihi ve sevindirici bir gelişme yaşandığını vurgulayarak, "35 yıl sonra ilk kez Romanya Donanması yeni bir korveti envanterine kattı. Bu modern savaş gemisinin satın alınmış olması beni çok mutlu etti." diye konuştu.

Contraamiral Roman korvetinin Romanya Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslimatı kapsamında 20 Haziran'da İstanbul'da düzenlenen törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Romanya Cumhurbaşkanı Nicuşor Dan katılmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Romanya'ya teslim edilen korvet için Köstence'de tören - Son Dakika

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