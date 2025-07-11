Rönesans Rezidans Davası Devam Ediyor

Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremde 15 katlı Rönesans Rezidans'ın yıkılması sonucu 269 kişinin yaşamını yitirmesiyle ilgili 3'ü tutuklu 6 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Hatay 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu yargılanan müteahhit Mehmet Yaşar Coşkun cezaevinden, tutuksuz sanıklardan yapı denetim şirketi yetkilisi A.K. ise başka ilden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Yapı denetim şirketinin tutuklu yetkilileri Mehmet Haşim Eraslan ve Bülent Seküçoğlu ile tutuksuz yargılanan inşaat teknikeri İ.D, müştekiler ve taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu. Tutuksuz sanıklardan şantiye şefi B.M. ise duruşmaya gelmedi.

Duruşmada, tutuksuz sanıklardan kontrol elemanı Ö.A. ile sanıklardan Mehmet Yaşar Coşkun'un kardeşi ve ortağı olan firari Hüseyin Yalçın Coşkun'un vefat ettiği bilgisi paylaşıldı.

Süleyman Demirel Üniversitesinden istenen yeni bilirkişi raporunun dava dosyasına eklendiğinin hatırlatılmasının ardından sanıklar savunmalarını yaptı.

Tutuklu müteahhit Coşkun, kardeşi Hüseyin Yalçın Coşkun'u kalp rahatsızlığı nedeniyle kaybetmenin üzüntüsü içerisinde olduğunu belirtti.

Coşkun, müştekilere hitaben, "Şehrimizde ilkeli, kaliteli ve öncü bir firma olarak biliniriz. Benim için sizlerin vicdanında aklanmak, yargıda aklanmaktan daha önemli. Bize ön yargılı bakanlara sesleniyorum; acılarınızı anlıyorum, affınıza sığınarak önce beni bir araştırmanızı, sonra da maddi delillerle beni değerlendirmenizi istiyorum. En ufak hatam varsa en ağır cezayı çekmeye hazırım." ifadelerini kullandı.

Rönesans'ın yıkılmasını depremin şiddetine bağlayan Coşkun, yeni bilirkişi raporunda da kendisinde kusur bulunmadığını ileri sürdü.

Tutuklu sanıklardan Bülent Seküçoğlu da proje denetçisi olduğunu, binanın yapım aşamasında bir dahlinin bulunmadığını savundu.

Tutuksuz sanıklardan yapı denetim şirketi yetkilisi A.K. ise Rönesans Rezidans'ın yapımında hiçbir yetki, görev ve sorumluluğunun olmadığını öne sürdü.

"Koridorda çatlaklar oluşmaya başladı ve bu çatlaklar gitgide büyüdü"

Mahkemede tanık olarak dinlenen Zekiye Barutçu Yiğitbaşı da binada iki dairesinin olduğunu ve depremlerden önce yapıdaki sıkıntılar yüzünden buradan taşındığını anlattı.

Hüseyin Yalçın Coşkun'dan daireleri satın aldığını kaydeden Yiğitbaşı, şöyle konuştu:

"Yalçın Bey, bu dairelerin çok kıymetli olduğunu söyledi. Biz yerleştik ve sonraki senelerde mermer koridorda çatlaklar oluşmaya başladı ve bu çatlaklar gitgide büyüdü, bölgede eğim oluşmaya da başladı. Şüphelenip yöneticiye durumu anlattım ancak yönetici abarttığımı söyleyip dinlemedi, yönetici de aynı yapıda hayatını kaybetti. Aracımı park ettiğim otoparkta da kolon vardı ve bu kolonun etrafından sürekli fıskiye gibi su çıkardı. Meğer akşamları iş makineleri gelip o suyu çekermiş, ben sonradan öğrendim. Bu durumu da yine yöneticiye bildirdim, akan suyun binayı çürütebileceğini söyledim. Yine 'siz her şeyden şikayet ediyorsunuz' deyip beni dinlemedi. Güvenlik kulübesinin yanında da bir eğim vardı ve orayı sonradan söküp düzelttiler."

Yeni bilirkişi raporuna itiraz eden müşteki avukatları, firari Hüseyin Yalçın Coşkun'un öldüğüne inanmadıklarını belirterek, fethi kabir işlemi istedi.

Mahkeme heyeti, talebi reddedip sanıkların mevcut halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Rezidansta 269 kişi yaşamını yitirmişti

Hatay'da 6 Şubat 2023'teki ilk depremde Antis Yapı tarafından inşa edilen Rönesans Rezidans yıkılmış, binanın enkazında Süper Lig takımı Atakaş Hatayspor'un futbolcusu Christian Atsu ve A Milli Erkek Hentbol Takımı Kaptanı Cemal Kütahya ile oğlu Çınar Kütahya'nın da aralarında olduğu 269 kişi yaşamını yitirmişti. Dışişleri Bakanlığı Hatay Temsilcisi Devrim Öztürk'ün de aralarında bulunduğu bazı kişilerin ise cenazelerine enkazda ulaşılamamıştı.

Rezidansın yıkılmasıyla ilgili 8 sanık hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.