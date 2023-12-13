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Röportaj esnasında yıkımı yapılan ağır hasarlı bina kontrollü çöktü - Son Dakika
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Röportaj esnasında yıkımı yapılan ağır hasarlı bina kontrollü çöktü

Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra Diyarbakır'da ağır hasarlı binalardan Ekin Apartmanı tek vuruşta kontrollü yıkılırken, yıkımı gören vatandaşlar telefona sarıldı. Yıkımı gerçekleştiren firma yetkilisi, hasarlı binaların kontrolünü sağlayıp yıkımı gerçekleştirdiklerini belirtti. Müteahhitlerin malzeme eksikliği nedeniyle faciaya sebep olduğunu iddia eden bir vatandaş ise müteahhitlerin sorumsuz davranışlarından dolayı binanın çöktüğünü söyledi.

13.12.2023 - 01:15,
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Röportaj esnasında yıkımı yapılan ağır hasarlı bina kontrollü çöktü

Yıkımı gören vatandaş telefona sarıldı: Film izler gibi odaklandı

DİYARBAKIR - Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra Diyarbakır'da ağır hasarlı binalardan Ekin Apartmanı tek vuruşta kontrollü yıkılırken, yıkımı gören vatandaşlar telefona sarıldı.

6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli iki yıkıcı depremle birlikte Diyarbakır'da da yüzlerce bina ağır hasar gördü. Hasar gören binaların yıkımını gerçekleştiren SMC Yıkım ve Hafriyat, Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi'ndeki 9 katlı Ekin Apartmanı'nın kontrollü yıkımını yaparken aniden çöktü. O anları kaydetmek vatandaşlar telefonlarına sarıldı.

Firmanın yıkım sorumlusu Hivzullah Yetüt, hasarlı binaların kontrolünü sağlayıp yıkımı gerçekleştirdiklerini belirtti.

Çevredeki vatandaşların toz ve dumandan etkilenmemesi için sulama olmadan yıkım yapmadıklarını dile getiren Yetüt, "Diyarbakır'daki ağır hasarlı binaların yıkım çalışmalarını gerçekleştiriyoruz. Şu anda huzurevlerinde 9 katlı ağır hasarlı binanın yıkım çalışmasını geniş güvenlik önlemleri alarak kontrollü gerçekleştiriyoruz. Yıkımlarımız şu ana kadar çok iyi gidiyor. Yıkım çalışmalarımızda tankerlerimiz burada oluyor çevreye zarar vermeden sulama ile gerçekleştiriyoruz" dedi.

Röportaj esnasında kontrollü yıkımda bina çöktü

Depremden önce Ekin Apartmanı'nın 6'ncı katında oturduğunu ve müteahhidin malzemeden kaçtığını iddia eden Mehmet Fidan, "Bizim binayı yapan müteahhidin 3 binası var. Bizim binada maalesef çok az demir kullanılmış. Hakkımı onlara helal etmiyorum. Müteahhitlerin bu sorumsuz davranışları maalesef faciaya aracı oldu. Tüm yıkılan binaların yıkılmasının sebebi müteahhitlerdir. Gördüğünüz gibi bir vuruşta bina yıkıldı. Binada herhangi bir şiş yok. Müteahhitler maalesef hırsızlık yapmış. Bizim katilimiz müteahhitlerdir" diye konuştu.

Röportaj esnasında yıkımı yapılan ağır hasarlı bina kontrollü çöktü
Kaynak: İHA
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