RSF, İsrail\'in Gazze\'deki saldırılarında gazetecilerin korunmasını istedi

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF), 7 Ekim sonrası İsrail'İn Gazze'ye başlattığı saldırılarda çok sayıda gazetecinin hayatını kaybettiğini belirterek, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) gazetecilerin korunmasına ilişkin kararının bir an önce uygulamaya geçirilmesini istedi.
RSF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, İsrail'in Filistinli gazetecilerin görevlerini yerine getirmesi ve Gazze'de bilgi erişimini engellemesi şiddetle kınandı.
İsrail'in 4 ayı aşkın süredir devam ettiği saldırılarda en az 84 gazetecinin öldüğü ve bunlardan 20'ye yakınının görevlerini yerine getirirken hayatını kaybettiği bildirilen açıklamada, uluslararası kuruluşlara ve ülkelere saldırılarını durdurması için İsrail'e baskı yapmaları yönündeki çağrı yinelendi.
Açıklamada, İsrail'in "güvenli bölge" olarak tanımladığı Refah Sınır Kapısı'nın açılmasına yönelik yapılan çağrılara rağmen İsrailli yetkililerin bölgeye giriş ve çıkışları engellemeye devam ederek gazetecilere kaçacak ve sığınacak yer bırakmadığının altı çizildi.
Gazze'de aralıksız devam eden İsrail saldırıları sebebiyle gazeteciliğin yok edildiği, 4 ay boyunca hayatta kalmayı başaran gazetecilerin insanlık dışı koşullarda hayatlarına devam ettikleri aktarılan açıklamada, BMGK'nin 2015 yılında aldığı gazetecilerin korunmasına ilişkin 2222 sayılı kararının acilen uygulanması istendi.
Açıklamada, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) savcılığına Gazze'de gazetecilerin öldürülmesi ve medya kuruluşlarının tahrip edilmesiyle ilgili iki şikayette bulunmuş ve UCM savcılığının Filistin'le ilgili yürüttüğü soruşturmaya gazetecilere karşı işlenen suçların da dahil edilmesini sağlamıştı.
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