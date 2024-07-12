RTÜK Başkanı Şahin: 15 Temmuz bir milletin diriliş destanıdır - Son Dakika
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RTÜK Başkanı Şahin: 15 Temmuz bir milletin diriliş destanıdır

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen anma etkinliğinde yaptığı konuşmada, 15 Temmuz'u bir milletin diriliş destanı olarak nitelendirerek, medyanın o gün başarılı bir sınav verdiğini belirtti. Şahin, ayrıca 15 Temmuz'daki zaferin Türk milletinin asla unutmayacağı kahramanlık örneklerinden biri olduğunu vurgulayarak, medya mensuplarına teşekkür etti.

12.07.2024 16:22
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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, "15 Temmuz bir milletin diriliş destanıdır. Medyamız genel olarak o gün başarılı bir sınav verdi. Milletin yanında duran medya mensuplarımıza müteşekkiriz." dedi.

RTÜK'te "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla anma etkinliği düzenlendi.

Etkinlik, Üst Kurul'da görevli şehit ve gazi yakınlarının katılımıyla gerçekleşti.

Toplantıya, onur konuğu olarak Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, 15 Temmuz gazisi Turgut Aslan da katıldı.

RTÜK Başkanı Şahin, burada yaptığı konuşmada, 15 Temmuz'u "bir milletin diriliş destanı" olarak nitelendirerek, bunu şehit ve gazilerin yazdığını belirtti.

Gazi Turgut Aslan'ın 15 Temmuz gecesi teröristlerle kahramanca mücadele ettiğini vurgulayan Şahin, "15 Temmuz gecesi terör yuvası haline gelen karargaha kahramanca tek başına giden Turgut Aslan ağabeyimize şükranlarımı arz ediyorum. 15 Temmuz'u kahramanlar yazdı ve kahramanlarımız anlatacak. Sağ olsunlar, var olsunlar. " ifadelerini kullandı.

Şahin, 15 Temmuz'daki zaferin, Türk milletinin asla unutmayacağı kahramanlık örneklerinden biri olduğunu kaydederek, "15 Temmuz bir milletin diriliş destanıdır. Medyamız genel olarak o gün başarılı bir sınav verdi. Milletin yanında duran medya mensuplarımıza müteşekkiriz." açıklamasını yaptı.

"15 Temmuz'u unutmamak, unutturmamak lazım"

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Aslan da söz konusu örgüt yapılanmasını silahlı terör örgütü olarak tespit edip raporlaştırdığı için hedef alındığını belirtti.

15 Temmuz'da FETÖ'nün darbe girişimi sırasında başından vurulan Aslan, şöyle konuştu:

"15 Temmuz kötü bir gün olarak başladı. 253 şehidimiz, 3 bine yakın gazimiz var. Gazilerden birisi de benim. Şehitlerimiz sayesinde vatan kurtuldu. Onları unutmayacağız. 15 Temmuz'u unutmamak, unutturmamak lazım. Özellikle Z kuşağına iyi anlatılmalı. Yaşananlar oyun değil, gerçeğin kendisi. Millet olarak güçlü olmak zorundayız. Emperyalizmin ülkemizi ele geçirme projelerine karşı uyanık olmalıyız. Dün aparat olarak FETÖ kullanıldı, yarın başkası olabilir. Amaç, Türkiye'yi güçsüzleştirmek, ele geçirmek. Uyanık olmak zorundayız."

Toplantının ardından 15 Temmuz Şehitliği ziyaret edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel RTÜK Başkanı Şahin: 15 Temmuz bir milletin diriliş destanıdır - Son Dakika

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