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RTÜK Başkanı Şahin, Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı - Son Dakika
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RTÜK Başkanı Şahin, Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımlayarak, basının milletin 'genel sesi' olduğunu ve hakikati gözeten medyayla gurur duyduklarını belirtti. Şahin, basının Türkiye'yi tek yürek yapan yanıyla 'müstesna bir yere' sahip olduğunu vurguladı ve dezenformasyona karşı mücadele eden basın çalışanlarını tebrik etti.

RTÜK Başkanı Şahin, Çalışan Gazeteciler Günü\'nü kutladı
09.01.2024 - 12:14,
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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Basın ve medyanın milletin "genel sesi" olduğunu ifade eden Şahin, hakikatin yanında, vicdanlı, milli ve manevi değerleri gözeten medyayla gurur duyduklarını bildirdi.

Her zor zamanda halkın yanında ve destekçisi olan basın organlarının "milletin gönlünde taht kurduğunu" kaydeden Şahin, demokrasin vazgeçilmezi olan basının, Türkiye'yi tek yürek yapan yanıyla "müstesna bir yere" sahip olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Şahin, görsel ve işitsel medyayı düzenleyen ve denetleyen kamu otoritesinin başkanı olarak dezenformasyona ve yalan habere geçit vermeyen basın çalışanlarını tebrik ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Bir iletişim fakültesi mezunu, ayrıca milli markamız Anadolu Ajansında yöneticilik yapmış bir kişi olarak gazetecilerin hassasiyetlerini ve zor şartlardaki mesailerini çok iyi biliyorum. Gece gündüz demeden, her türlü iklim şartlarına aldırmadan büyük bir fedakarlıkla halkın doğru habere ulaşması bilinciyle emek harcayan tüm basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü yürekten kutluyorum. Bu vesileyle Gazze'de uluslararası gazetecilik yaparken İsrail mezalimini gösterdiği için öldürülen basın şehitlerine de Allah'tan rahmet diliyorum."

Kaynak: AA
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