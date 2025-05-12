PKK'nın tarihi kararı sonrası RTÜK'ten süreci baltalayan medya organlarına uyarı - Son Dakika
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PKK'nın tarihi kararı sonrası RTÜK'ten süreci baltalayan medya organlarına uyarı

PKK\'nın tarihi kararı sonrası RTÜK\'ten süreci baltalayan medya organlarına uyarı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin, terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararına ilişkin, "Bazı medya organlarının gerçekle ilgisi olmayan, kasıtlı ve yönlendirici yayınlarla kamuoyunu yanıltmaya çalışması, açık bir sorumsuzluk örneğidir. Bu yayınlar barışı kucaklayan Türk halkına yapılan büyük haksızlıktır" ifadelerini kullandı.

12.05.2025 17:21
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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Türkiye'nin köklü devlet aklı, kararlılığı ve tüm kadrolarıyla teröre karşı önemli bir süreç yürüttüğünü belirten Şahin, bu sürece liderlik eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve MİT Başkanı İbrahim Kalın başta olmak üzere, tüm devlet büyüklerine ve güvenlik güçlerine şükranlarını sundu.

RTÜK Başkanı Şahin'den PKK'nın fesih ve silah bırakma kararına ilişkin açıklama Açıklaması

"BARIŞI KUCAKLAYAN TÜRK HALKINA YAPILAN BÜYÜK HAKSIZLIKTIR"

Şahin, şunları kaydetti: "Terörsüz Türkiye hedefi sadece bir güvenlik politikası değil, aynı zamanda milletimizin huzur ve güven içinde yaşama hakkına duyulan ortak bağlılığın ifadesidir. Bu hedef sabır, netlik ve tavizsiz bir duruşla adım adım hayata geçirilmektedir. Böyle hassas bir dönemde toplumumuz ortak akıl ve sorumluluk duygusuyla kenetlenmiştir. Ancak bazı medya organlarının gerçekle ilgisi olmayan, kasıtlı ve yönlendirici yayınlarla kamuoyunu yanıltmaya çalışması, açık bir sorumsuzluk örneğidir. Bu yayınlar barışı kucaklayan Türk halkına yapılan büyük haksızlıktır.

"YAYINCILIK ETİĞİNİ YOK SAYAN İÇERİKLERE KARŞI TÜM YAPTIRIMLAR HAYATA GEÇİRİLECEK"

Üstelik toplumsal birliğimize zarar verme potansiyeli taşımaktadır. Terörle mücadele yalnızca güvenlik birimlerinin değil, basının, sivil toplumun ve tüm vatandaşlarımızın ortak sorumluluğudur. Devletimiz, yayıncılık etiğini ve toplumsal sorumluluğu yok sayan içeriklere karşı gerekli tüm idari ve hukuki yaptırımları kararlılıkla hayata geçirecektir. Milletimizin vicdanı, provokasyonlara değil, hakikate kulak verir. Huzura, güvene ve toplumsal istikrara katkı sunan yayıncılık anlayışı ise her türlü takdiri hak etmektedir."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel PKK'nın tarihi kararı sonrası RTÜK'ten süreci baltalayan medya organlarına uyarı - Son Dakika

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