RTÜK'ten Travmatik İçerik Uyarısı

RTÜK: TRAVMATİK İÇERİKLER KESİNLİKLE PAYLAŞILMAMALI

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'ndan (RTÜK), Şanlıurfa'daki olaya ilişkin yapılan açıklamada, "Tüm yayın kuruluşlarının dikkatine; Şanlıurfa'da bir eğitim kurumunda yaşanan müessif olaya ilişkin, 6112 sayılı Kanun kapsamındaki yayın ilkeleri uyarınca aşağıdaki hususlara hassasiyetle uyulması gerekmektedir. Olay anına ait görüntüler ve travmatik içerikler kesinlikle paylaşılmamalıdır. Mağdurların, öğrencilerin ve ailelerin mahremiyetini ihlal edebilecek, kimliklerini deşifre eden her türlü bilgi ve görselden kaçınılmalıdır. Bilgi kirliliğine yol açmamak adına yalnızca yetkili makamların açıklamaları esas alınmalı, sağduyulu bir dil kullanılmalıdır. Toplumsal hassasiyetleri ve çocukların ruh sağlığını gözetmeyen yayınlar hakkında ivedilikle yasal yaptırım süreci başlatılacaktır" ifadelerine yer verildi.