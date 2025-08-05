Rubio, Avrupa Bakanlarıyla Telekonuştu

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ve Fransa Dışişleri Bakanı Jean- Noel Barrot ile telefonda Rusya- Ukrayna Savaşı ve Gazze gibi meseleleri konuştu.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Rubio, Lammy ve Barrot ile ayrı ayrı telefon görüşmesi yaptı.

Rubio, İngiltere Dışişleri Bakanı Lammy ile görüşmesinde, Gazze'deki insani krizi ve ateşkes çabalarını ele aldı. İki bakan, Rusya-Ukrayna konusunda da savaşın sonlandırılmasına yönelik taahhütlerinde mutabık kaldı.

Fransa Dışişleri Bakanı Barrot ile konuşmasında ise Rubio, İran'ın nükleer silah edinmesinin önlenmesi konusunu görüştü.

Rubio ve Barrot, Gazze'de ateşkese ulaşma çabaları, Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesi, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış süreci ve Sudan'daki çatışmaları da ele aldı.