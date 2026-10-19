Rubio, Hindistan ile ticaret anlaşmasının tamamlanmasına yakın olduklarını söyledi - Son Dakika
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Rubio, Hindistan ile ticaret anlaşmasının tamamlanmasına yakın olduklarını söyledi

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ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Özbekistan'ın Semerkant kentinde Hindistan ile ticaret anlaşmasını sonuçlandırmaya çok yakın olduklarını söyledi. Rubio, yakıt tarifelerinde ticaret müzakerelerinin de dikkate alındığını ve Hindistan'ın ABD'nin önemli müttefiki olduğunu belirtti.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Hindistan ile ticaret anlaşmasını sonuçlandırmaya çok yakın olduklarını, yakıt alımlarına ilişkin tarifeler konusundaki kararlarda ticaret müzakerelerinin de dikkate alındığını bildirdi.

Hindistan merkezli Ani News'in haberine göre, Rubio, Orta Asya ülkelerinin temsilcileriyle görüşmek üzere bulunduğu Özbekistan'ın Semerkant kentinde Hindistan ile yürütülen ticaret müzakerelerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Rubio, "Şu anda Hindistan ile bir ticaret anlaşmasını sonuçlandırmaya çalışıyoruz. Bunu tamamlamaya çok yakınız." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın ulusal güvenlik gerekçeli yakıt alımlarına ilişkin muafiyet kararlarında bu müzakereleri de dikkate aldığını belirten Rubio, şunları kaydetti:

"Coğrafya bir gerçektir. Bazı ülkeler için alternatif kaynaklardan enerji elde etmek çok zordur. Bu bir mazeret değildir, ancak dış politika oluşturulurken tüm bu unsurların dengelenmesi gerekir."

Rubio, hala Rusya'dan önemli miktarda enerji tedarik eden Hindistan'ın aynı zamanda ABD'nin önemli bir müttefiki olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA
Amerika Birleşik DevletleriDış PolitikaMarco RubioÖzbekistanHindistanEkonomiGüncelEnerjiDünyaSon Dakika

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