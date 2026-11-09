Rubio İran'ın taleplerini kabul edilemez buldu, diplomaside çok az ilerleme var - Son Dakika
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Rubio İran'ın taleplerini kabul edilemez buldu, diplomaside çok az ilerleme var

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Rubio İran\'ın taleplerini kabul edilemez buldu, diplomaside çok az ilerleme var
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ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran'la çatışmaları sona erdirme çabalarında çok az ilerleme olduğunu ve İran'ın taleplerini kabul edilemez bulduğunu söyledi. Rubio çözümde dönüm noktasında olmadıklarını, Trump ise ilerleme sürerse saldırı olasılığını düşük gördüğünü belirtti.

WASHINGTON, 9 Kasım (Xinhua) -- ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran'la olan çatışmaları sona erdirme amacıyla yürütülen diplomatik çabalarda çok az ilerleme kaydedildiğini belirterek, İran'ın taleplerini "kabul edilemez" diye niteledi.

Rubio pazar günü G7 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Fransa'ya hareket etmeden önce Florida'da yaptığı açıklamada, "An itibarıyla sürecin pek verimli olmadığını söyleyebiliriz. İran'ın talepleri hem kabul edilemez hem de gerçekçi değil" dedi.

Trump yönetiminin krizin çözümünde diplomatik seçenekten yana olduğunu yineleyen Rubio, "Çözüm açısından bir dönüm noktasında olduğumuzu söyleyemem" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump pazar günü erken saatlerde CNN'e verdiği röportajda, müzakerelerde ilerleme kaydedildiği sürece İran'a yönelik geniş çaplı askeri saldırıları yeniden başlatmalarının son derece düşük bir olasılık olduğunu söylemişti. Trump, askeri müdahale ihtimalini ise tamamen göz ardı etmedi.

Kaynak: Xinhua
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