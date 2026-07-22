Rubio: İran Müzakerelerde Ciddi Değil - Son Dakika
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Rubio: İran Müzakerelerde Ciddi Değil

22.07.2026 10:24
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ABD Dışişleri Bakanı Rubio, İran'ın müzakerelerde ciddiyetsiz olduğunu vurguladı, diplomasiye bağlı kalacaklarını belirtti.

(ANKARA) - ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, "Washington'ın İran krizi için diplomatik çözüm arayışını sürdürdüğünü ancak Tahran'ın müzakerelerde ciddi davranmadığını" söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında yaptığı açıklamada, ABD'nin diplomasiye bağlılığını koruduğunu belirterek, "Şu anda yaşadığımız sorun, onların görüşmeler konusunda ciddi olmamaları. Eğer ciddilerse biz de ciddiyiz. Eğer değillerse, çıkarlarımızı ve müttefiklerimizin çıkarlarını korumak için gerekeni yapacağız" dedi.

Rubio ayrıca, İran'ın Hürmüz Boğazı üzerinde kontrol sağlamasına izin verilemeyeceğini belirterek bunun uluslararası deniz ticareti açısından tehlikeli bir emsal oluşturacağını savundu.

Rubio, " Orta Doğu'da bir devletin uluslararası bir su yolunu kontrol edip geçiş ücreti talep edebileceği, ödeme yapılmadığında ise gemileri vurabileceği yönünde bir emsal oluşturursak, bu dünyanın başka bölgelerinde de tekrar edebilecek son derece tehlikeli bir örnek yaratmış oluruz" ifadelerini kullandı.

ARABULUCULUK GİRİŞİMLERİ SÜRÜYOR

Batı medyasına konuşan üst düzey bir İranlı yetkili, Tahran'ın, haziran ayında ABD ile imzalanan geçici ateşkes anlaşmasını kurtarmak amacıyla arabulucular tarafından önerilen 10 günlük ateşkes teklifini pazartesi günü aldığını söyledi.

Diplomatik temaslar kapsamında İran İçişleri Bakanı İskender Momeni de arabulucu ülkelerden Pakistan'ı ziyaret ederek İslamabad yönetiminden girişimlerini sürdürmesini istedi.

Ancak diplomatik çabalar sürerken sahadaki çatışmalar da devam etti.

ABD'DEN 11'İNCİ GECE HAVA SALDIRILARI

ABD Ordusu, dün İran'daki askeri hedeflere yönelik yeni hava saldırıları düzenledi. İran'ın yarı resmi haber ajansı, İran hava savunma sistemlerinin başkent Tahran üzerinde devreye girdiğini ve kentte sabaha karşı patlama sesleri duyulduğunu bildirdi.

İran'ın resmi haber ajansı ise Çabahar ve Konarak kentlerinde patlamalar meydana geldiğini, ayrıca ülkenin tek nükleer enerji santralinin bulunduğu Buşehr kentinde de iki patlama sesi duyulduğunu aktardı.

İran daha önce Bahreyn, Kuveyt ve Ürdün'deki ABD askeri noktalarını hedef alırken, Hürmüz Boğazı'nda bir petrol tankerine yönelik saldırı da uluslararası enerji piyasalarında endişeye yol açmıştı.

Tahran yönetimi ayrıca, Bahreyn'de bölgesel veri merkezi bulunan Amazon'a ait altyapıyı vurduğunu öne sürdü. Amazon iddiaya ilişkin yorum yapmadı.

ABD Başkanı Donald Trump ise çatışmaların başlamasından bu yana 18 ABD askerinin hayatını kaybettiğini doğruladı. Trump, bunlardan dördünün son günlerde Ürdün ve Irak'taki ABD üslerine düzenlenen İran saldırılarında öldüğünü söyledi.

HUSİLERDEN KIZILDENİZ'DE DENİZ ABLUKASI

Yemen merkezli Husiler, dün Suudi Arabistan'a yönelik Kızıldeniz'de deniz ablukası uygulamaya başladıklarını duyurdu. Husiler, denizcilik şirketlerine gönderdikleri uyarıda Suudi petrolünü yükleyen veya boşaltan tüm gemilerin hedef alınacağını bildirdi.

İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki deniz taşımacılığını tehdit etmesi nedeniyle Kızıldeniz, son haftalarda Suudi petrolünün dünya piyasalarına ulaştırılmasında başlıca alternatif güzergah haline gelmişti.

Trump ise Husilerin şu ana kadar Babülmendep Boğazı'nı kapatmadığını belirterek, "Şu ana kadar böyle bir şey olmadı. Eğer böyle bir şey olursa, bununla biz ilgileniriz" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Rubio: İran Müzakerelerde Ciddi Değil - Son Dakika

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