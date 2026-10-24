Rubio, Küba'da değişim isteyenlere CIA ile gizli ortaklık kurma çağrısı yaptı

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Küba'da değişim isteyenlere "CIA ile gizli işbirliği" teklif etti.

ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaşım yapan Rubio, Küba'da değişim isteyenlere "İşte şimdi tam zamanı." mesajını verdi.

Rubio, bu kişilere "CIA ile gizli işbirliği" teklif ederek, "CIA ile gizli bir ortaklık kurarak arzu ettiğiniz değişimi gerçekleştirmek için bu fırsatı değerlendirin." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, Küba ile anlaşmayı nihayete erdirmesi için Dışişleri Bakanı Marco Rubio'yu görevlendireceklerini belirterek, "İran'dan dönerken Küba meselesini de halledeceğiz." açıklamasında bulunmuştu.

Küba'yı "teslim almak" için İran'dan dönen ABD savaş gemilerinin ada ülkesinin yakınından geçerken "küçük bir mola vermesinin" yeterli olacağını savunan Trump, "Aslında planımız şu: İran'dan dönerken o muazzam gemilerimizle Küba'nın yakınından geçeceğiz. Gemilerimizden birini kıyıdan yaklaşık 50 yarda (yaklaşık 45 metre) açığa demirleteceğiz. Onlar, ellerini havaya kaldırıp teslim olacaklar. Biz de anlaşmayı tamamlaması için Marco Rubio'yu devreye sokacağız." ifadelerini kullanmıştı.