Rubio: Trump'ın Gazze Planı Alternatifsiz

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ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planından başka seçenek olmadığını savunarak bölgedeki ülkelerin "daha iyi bir planı varsa sunmaları gerektiğini" söyledi.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Rubio, katıldığı radyo programında Rusya- Ukrayna Savaşı, Gazze'de ateşkes, sınır güvenliği gibi konulara ilişkin değerlendirmede bulundu.

Rubio, Gazze'deki ateşkese değinerek "Ateşkes bir noktada bozulabilir çünkü Hamas esirleri serbest bırakmayacağını söyledi." diye konuştu.

Daha sonra Hamas'ın anlaşmayı "imzalandığı şekliyle" uygulamaya devam edeceğine ilişkin raporlar gördüğünü belirten Rubio, "Nihayetinde bu süreç sona erdiğinde bir noktada Gazze'de ne olacağının çözülmesi gerek." ifadesini kullandı.

Rubio, Trump'ın Gazze planına ilişkin, "Tüm bu ülkeler Filistinlileri umursadığını söylüyor ama hiçbiri ülkesine Filistinlileri almak istemiyor." diyerek Trump'ın planından başka seçenek olmadığını iddia etti.

"Daha iyi bir planı olan varsa ki umarım vardır, Arap ülkelerin daha iyi bir planı varsa o zaman harika." diye konuşan Rubio, "Hamas'ın bölgede kalmasına yönelik herhangi bir planın" sorun olacağını, İsrail'in bu duruma "tolere etmeyeceğini" savundu.

Rubio, "Hoşlarına gitmiyor ama tek plan, Trump'ın planı. Daha iyi bir planları varsa sunmanın tam zamanı. Bunu heyecanla bekliyoruz." diye konuşarak bölgedeki ülkeler "bu konuyu halledemezse, İsrail'in bir şeyler yapması gerekeceğini" ileri sürdü. Rubio, "Başladığımız yere döneriz, bu da sorunu çözmez." ifadesini kullandı.

Trump, Beyaz Saray'da kabul ettiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlenen ortak basın toplantısında, ABD'nin Gazze Şeridi'ni devralacağını söylemişti.

Gazze'nin artık tamamen bir yıkım alanı olduğunu kaydeden Trump, Gazze'deki Filistinlilerin başta Mısır ve Ürdün olmak üzere komşu ülkelerde inşa edilecek yeni yerleşim yerlerine gitmelerinin çok daha iyi olacağını savunmuştu.

Trump, Filistinlilerin Gazze'den ayrılmaktan başka seçeneklerinin olmadığını da iddia etmiş, bir daha da geri dönemeyeceklerini öne sürmüştü.

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi de Filistinlileri yerinden etmeden Gazze Şeridi'nin yeniden inşasına yönelik Arap-Mısır-Filistin planı olduğunu söylemişti.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona ermesine ilişkin çalışmalar

Rubio, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona ermesini istediğini söyleyerek "Sadece ara verilmesini değil, sona ermesini istiyor. Bu zor olacak ve aşamalarla ilerleyecek. Belki bir ateşkesle başlar. Henüz bir anlaşma yok, görüşme bile yok. Sadece söylüyorum." diye konuştu.

Tarafların enerji altyapısını hedef almayacağının sağlanması ve yardım koridorlarının açılması gibi adımların bu aşamaların arasında yer aldığını ifade eden Rubio, savaşın sona ermesinin "Trump'sız olmayacağını" belirtti.

Rubio, Trump'ın yanı sıra diğer ülkelerin de çaba sarf etmesi gerektiğini ifade ederek savaşa ilişkin görüşmelerde topraklarda hak iddiaları, silah kontrolleri, dil ve kültür gibi "birçok hassas konuda" görüşmeler olması gerekeceğini kaydetti.

"Son olarak, ABD, Ukrayna'nın uzun süreli bağımsızlığında pay sahibi olacak ve bu da süregelen ekonomik çıkara dayanmalıdır." diye konuşan Rubio, bu konuda Ukrayna'nın "mineral hakları, sahip olduğu doğal kaynaklar" gibi konularda bu ülke ile ortaklık kurma konusunda gelişmeler olacağına işaret etti.

Rubio, "Bu paraların bazıları, (Ukrayna'da) harcanan milyarlarca dolarlık ABD vergilerini geri ödemek için kullanılacak. Bir kısmı da altyapı gibi konularda Ukrayna'daki yıkımın yeniden inşası için tekrar yatırım olacak." diye konuştu.

ABD Başkanı Trump, 10 Şubat'ta yaptığı açıklamada, Ukrayna'ya yaptıkları yardımların karşılığında 500 milyar dolar değerinde nadir toprak elementi istediğini belirtmişti.

Rubio'nun Avrupa ziyareti

Rubio, Avrupa ziyareti kapsamında Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir araya geleceğini belirtti.

Rus mevkidaşlarıyla "neredeyse iki buçuk yıldır görüşmediklerini" ifade eden Rubio, Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesinin ardından iletişim kanallarını yeniden inşa etmeleri gerekeceğini kaydetti.

Rubio, Trump'ın Zelenskiy ile yaklaşık 45 dakika telefonda görüştüğünü, bazı kişilere göre bu görüşmenin kısa sürdüğünü söyleyerek "Putin ile fark şu; araya tercümanlar giriyor ve bu çok uzun sürüyor. Zelenskiy, akıcı İngilizce konuştuğu için daha doğrudan konuşabiliyorlar ve daha hızlı ilerliyorlar." diye konuştu.

Meksika ile ilişkiler

Rubio, Meksika ile tarifeler ve sınır güvenliği konusundaki çalışmalara ilişkin "Fentanil'in, uyuşturucuların durmasını istiyoruz. Kartellerden birilerinin sınırımıza gelmesini istemiyoruz." dedi.

Meksika sınırındaki düzensiz göçmen ve fentanil sorununu çözmek için iki taraflı çalışmaların sürdüğünü belirten Rubio, bu konuda olumlu sonuçlar beklediklerini kaydetti.