Rubio: Ukrayna ve AB Dışlanmadı

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- ABD'li Bakan Rubio: "Ukrayna ile Avrupa Birliği dışlanmadı"

"Trump-Putin görüşmesi için tarih belirlenmedi"

"Ukrayna müzakereleri için ekip kurulacak"

RİYAD - Suudi Arabistan'da düzenlenen ABD- Rusya görüşmelerinin ardından ABD heyeti tarafından yapılan basın açıklamasında Ukrayna ile Avrupa Birliği'nin dışlanmadığı kaydedildi. ABD'li heyet Trump-Putin görüşmesi için henüz net bir tarih belirlenmediğini bildirdi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Diriye Sarayı'nda bir araya geldi. Görüşmede Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud, Suudi Arabistan Ulusal Güvenlik Danışmanı Musad bin Muhammed Al Ayban, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Waltz ve Orta Doğu Temsilcisi Steve Witkoff ile Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuri Uşakov da yer aldı. ABD-Rusya ilişkilerinin yeniden kurulması, Ukrayna'daki krizin çözülmesine ilişkin yapılması beklenen müzakerelere hazırlıklar ile ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin zirvesine ilişkin hazırlıkların ele alındığı görüşmeler sona yerdi. TSİ 10.30'da başlayan görüşmelere 2.5 saat sonra 15 dakikalık bir ara verildi, yaklaşık bir saat sonra da heyet çalışma yemeğine geçti. Riyad'daki çalışma yemeğinin ardından bir araya gelen ABD-Rusya heyetlerinin görüşmesi 4.5 saatin ardından sona erdi.

Toplantının ardından ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz basın toplantısı düzenleyerek açıklamalarda bulundu. Waltz, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna'daki muhtemel bir barış anlaşmasıyla ilgili görüşmeleri çok hızlı bir şekilde ilerletmeye kararlı olduğunu ve bu görüşmelerde toprak ve güvenlik garantileri konularının ele alınacağını söyledi. Avrupa'da süren sonsuz bir savaşın Trump için kabul edilemez olduğunu belirten Waltz, ABD müttefiklerinin Ukrayna konusunda istişare halinde olduğunu ve kimsenin dışlanmadığına dikkat çekti. Mike Waltz, Avrupa'nın Ukrayna'nın güvenliğine daha güçlü bir şekilde katkı sağlamayı konuşmasından memnun olduğunu da ekledi.

Trump-Putin görüşmesi için tarih belirlenmedi

Basın açıklamasında Trump-Putin görüşmesi için henüz net bir tarih belirlenmediği bildirildi.

"Avrupa Birliği'nin de dahil edilmesi gerekiyor"

ABD Dışişleri Bakanı Rubio ise tüm tarafların Rusya-Ukrayna Savaşını sona erdirmek için bulunan çözümü kabul etmesi gerektiğini söyleyerek, Riyad'daki Rus yetkililerle yapılan toplantının Ukrayna'daki savaşı adil ve kalıcı bir şekilde sonlandırmak için uzun ve zorlu bir yolculuğun ilk adımı olduğunu belirtti. Avrupa Birliği'nin de bir noktada dahil olması gerektiğini ve kimsenin dışlanmadığını vurgulayan ABD'li Bakan Rubio, Ukrayna çatışmasının sona ermesinin ABD-Rusya ilişkileri için "olağanüstü fırsatlar" olduğunu ifade etti.

"Ukrayna ile Avrupa Birliği dışlanmadı"

Basın açıklamasında, iki tarafın Washington ve Moskova'daki büyükelçiliklerinde personel takviyesi yapmak, Ukrayna barış görüşmelerini desteklemek için yüksek düzeyde bir ekip oluşturmak, tarafların ayrıca daha yakın ilişkiler kurmak ve ekonomik iş birliğini arttırmak konularında mutabık kaldığı kaydedildi. Rubio, Ukrayna savaşının "adil ve kalıcı" bir şekilde sona ermesi noktasında Moskova'nın ciddi bir süreçte yer almak konusunda istekli olduğunu kaydederek, "Çatışmanın sona ermesi Ukrayna, Avrupa ve Rusya dahil tüm taraflarca kabul edilebilir olmalı. Ukrayna ile Avrupa Birliği dışlanmadı" dedi.

Rubio, son birkaç yıl içinde her iki ülkenin diplomatik misyonlarının operasyonel yeteneklerinin azaldığını belirterek, "Normal şekilde işleyebilen dinamik diplomatik misyonlara ihtiyacımız olacak ki bu kanalları sürdürebilelim" dedi.

"Ukrayna müzakereleri için ekip kurulacak"

ABD Başkanı Trump'ın Rusya ile temas kurmasını öven Rubio, Trump'ın bu adımının Ukrayna'ya yapılan saldırıların sona erdirilmesinde temel bir adım olacağını söyleyerek, "Bugün bu süreci başlatabilecek tek lider o" dedi. Rubio, ABD-Rusya'nın Ukrayna konusunda müzakere etmek için bir ekip oluşturulmasını kabul ettiğini dile getirdi.

"Avrupa Birliği de bir noktada masada olmalı çünkü onlar da yaptırımlar uyguladılar"

Rubio, Rusya-Ukrayna Savaşının sona erdirilmesi için tarafların taviz vermesi gerektiğini kaydetti. Rubio, Rusya'ya karşı uygulanan yaptırımlara yönelik soruya, bu yaptırımların Rusya'nın işgali nedeniyle uygulandığını ve yalnızca ABD'nin değil, Avrupa Birliği'nin de bu yaptırımları koyduğunu vurgulayarak "Avrupa Birliği de bir noktada masada olmalı çünkü onlar da yaptırımlar uyguladılar" dedi.

"Bugün, uzun ve zorlu bir yolculuğun ilk adımı"

ABD'li Bakan Rubio, bugünkü toplantının amacının geçen hafta ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından bu iletişim kanallarını kurmak ve bunları sürdürmek olduğunu sözlerine ekleyerek, "Bugün, uzun ve zorlu bir yolculuğun ilk adımı, ancak bu önemli bir adım. Başkan Trump, başkanlık seçim kampanyası sırasında da söylediği gibi, bu çatışmayı sona erdirmeye kararlı" ifadesini kullandı.