Rubio ve Safedi'den İran Görüşmesi

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile İran gündemi başta olmak üzere bölgesel gelişmeleri ele aldı.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Rubio ve Safedi başkent Washington'da bir araya geldi.

Taraflar, görüşmede ikili ilişkileri ve "İran'ın gemi taşımacılığı ve bölgedeki ülkelere yönelik devam eden saldırıları" dahil bölgesel konuları ele aldı.

Rubio, görüşmede İran'ın Ürdün topraklarına düzenlediği saldırıları kınadı ve Safedi'ye "Ürdün'ün bölgesel güvenliğin geliştirilmesinde oynadığı önemli rol" için teşekkür etti.

İran ordusu, gece saatlerinde yaptığı açıklamada, Ürdün'de ABD askerleri ve uçaklarına ev sahipliği yapan Azrak (Muvaffak Salti) Hava Üssü'ne kamikaze insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlediğini duyurmuştu.

Ürdün ordusu da İran topraklarından ateşlenen 3 balistik füzenin hava savunma sistemleri tarafından imha edildiğini açıklamıştı.??????????????