Rudenko, Ukrayna için Rusya, ABD ve Çin'in üçlü toplantıya ilgi duyduğunu söyledi

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko, Ukrayna konusunda Rusya, ABD ve Çin'in üçlü bir toplantıya ilgi duyduğunu belirtti.

Rudenko, Rus basınına yaptığı açıklamada, Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin haberinde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Ukrayna meselesine ilişkin üçlü görüşme yapmayı önerdiği iddiasını değerlendirdi.

Rusya, Çin ve ABD arasında Ukrayna konusunda bir toplantı yapılacağına ilişkin henüz nihai bir anlaşmaya varılmadığını kaydeden Rudenko, "Her üç devletin de bu konuya ilgisi var. Ancak pratikte bildiğim kadarıyla mesele şu an için görüşülmüyor." ifadelerini kullandı.

WSJ'nin bir haberinde, Putin'in, Trump ile 9 Ekim'de gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Ukrayna konusunda Rusya, ABD ve Çin arasında üçlü bir toplantıyı gündeme getirdiği öne sürülmüştü.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da WSJ'ye yaptığı açıklamada, olası bir toplantıya ilişkin görüşmelerin sürdüğünü doğrularken henüz net bir durum olmadığını kaydetmişti.

Görüşmeler hakkında bilgi sahibi kişilere göre Kremlin, görüşmenin 18-19 Kasım'da Çin'de düzenlenecek Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi kapsamında gerçekleştirilmesini önermişti.