Rümeysa Kadak, Oxford'un Tanıtım Yüzü Oldu

08.09.2025 23:17  Güncelleme: 07:55
AK Parti Milletvekili Rümeysa Kadak, Oxford Üniversitesi'nin tanıtım yüzü seçildi.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkan Yardımcısı, TBMM'nin en genç milletvekillerinden İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak, Oxford Üniversitesinin tanıtım yüzü seçildi.

AK PARTİLİ KADAK, OXFORD'DA TANITIM YÜZÜ OLDU

AK Parti'den yapılan açıklamaya göre, Oxford Üniversitesi İşletme Fakültesinin Yönetici İşletme Yüksek Lisansı programından mezun olan Kadak, üniversitenin yeni tanıtım yüzü oldu.

Kadak, Oxford Üniversitesinin resmi e-postaları, tanıtım materyalleri ve Financial Times gibi uluslararası mecralarında yer alacak.

Kaynak: AA

