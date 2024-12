Rumi Anma Töreni New York'ta Düzenlendi

Güncel

NEW Yunus Emre Enstitüsü ABD şubesi tarafından, Mevlana Celaleddin Rumi'nin vefatının 751'inci yılı nedeniyle (Şeb-i Arus) Türkiye'nin New York Başkonsolosluğu'nda hat sergisi ve sema gösterisinden oluşan anma töreni düzenlendi.

New York Türkevi'nde düzenlenen Şeb-i Arus etkinliğinde, Türkiye'nin New York Başkonsolosu Büyükelçi Muhittin Ahmet Yazal, Uluslararası Mevlana Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Gevher Çelebi, Japan Society Başkanı ve CEO'su Joshua W. Walker, Yunus Emre Enstitüsü ABD Direktörü Gökhan Coşkun ve THY New York Müdürü Emre İsmailoğlu ile Mevlevi kültürünü takip eden yerli ve yabancı konuklar hazır bulundu.

"Nefes, Aşk Yolu" mottosuyla düzenlenen programda Mevlana Celaleddin Rumi'nin Allah sevgisi ile ilgili konuşan Gevher Çelebi, "Mevlana, Allah korkusunu bir ceza korkusu olarak değil, sevdiğini hayal kırıklığına uğratma veya üzme korkusu olarak tanımlıyor. Bu dünyada bildiğimiz tüm sevgiler, ister çocuklar, ister ebeveynler, ister eşler, ister hayvanlar olsun, Allah sevgisine giden köprülerdir." ifadelerini kullandı.

Coşkun da program çerçevesinde gerçekleşen sema gösterisi ve sergi hakkında, "Bu etkinlik, Rumi'nin zamansız bilgeliğini hayata geçiriyor ve sanatın ve maneviyatın dönüştürücü gücüyle kültürler arasında bir köprü sunuyor." dedi.

Konuşmaların ardından tasavvuf musikisi eşliğinde sema gösterisinin düzenlendiği programda konuklar "Aşkın Kanatları" isimli kaligrafi sergisini de gezme fırsatı budu.

Kaligrafi sanatçısı Sanaz Alborzi, Türkevi'nde açılan hat sergisinde konuklara, geleneksel kufi hatlarını modern sanatsal tekniklerle ustaca harmanladığı bir seçki sundu.