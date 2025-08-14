Rumların 51 yıl önce Muratağa, Sandallar ve Atlılar'da şehit ettiği Kıbrıs Türkleri anıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Rumların 51 yıl önce Muratağa, Sandallar ve Atlılar'da şehit ettiği Kıbrıs Türkleri anıldı

14.08.2025 13:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Muratağa, Sandallar ve Atlılar köylerinde 1974'te Rumlar tarafından şehit edilen Kıbrıslı Türkler için anma töreni düzenlendi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Muratağa, Sandallar ve Atlılar köylerinde 1974'te Rumlar tarafından şehit edilen Kıbrıslı Türkler için anma töreni düzenlendi.

Anma törenlerinin ilki, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 14 Ağustos 1974'te başlayan ikinci aşaması sırasında terör örgütü EOKA ile Rum güvenlik güçleri tarafından katledilerek toplu mezarlara konulan şehitlerin defnedildiği Muratağa-Sandallar Şehitliği'nde yapıldı.

Törene KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Başbakan Ünal Üstel, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Sebahattin Kılınç, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü, ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, bakanlar, milletvekilleri, belediye başkanları, şehit aileleri ve vatandaşlar katıldı.

Protokol sırasına göre çelenklerin anıtlara sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle devam etti.

Törende hitapta bulunan KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk halkının Ada'da devamlı saldırı ve katliamlara maruz kaldığını hatırlatarak, Kıbrıs Barış Harekatı'nın bunları sonlandıran tarihi bir süreç olduğunu dile getirdi.

Tatar, Muratağa, Sandallar ve Atlılar'da 51 yıl önce Kıbrıslı Türklere yönelik toplu katliamların, insanlık tarihinde görülmediğini kaydederek, Rumların dahi bu katliamın sorumlularının cezalandırılmamış olmalarından dolayı rahatsızlık duyduklarını ifade etti.

Bugün Gazze'ye bakınca barış, huzur, güvenlik içinde yaşamanın değerinin ve öneminin daha iyi görüldüğünü dile getiren Tatar, Kıbrıs'taki huzur ve güven ortamını Türk Silahlı Kuvvetlerine borçlu olduklarını söyledi.

Tatar, Ada'daki huzur ve istikrarın değerini çok iyi bildiklerini vurgulayarak, "Devletimiz, egemenliğimiz ve Türkiye'nin garantörlüğü, vazgeçilmez kırmızı çizgimizdir. Kıbrıs'ta bir çözüm için iki devletlilik gerekir." diye konuştu.

Muratağa ve Sandallar Şehitliği'ndeki anma töreninin ardından Atlılar'da da terör örgütü EOKA ve Rum güvenlik güçlerinin katıldığı eylemler sonucu 51 yıl önce toplu katliama uğrayan Kıbrıslı Türkler anıldı.

Muratağa, Sandallar ve Atlılar katliamı

Kıbrıs'ta 14 Ağustos 1974'te Rum güvenlik güçleri ile terör örgütü EOKA ve Rum fanatiklerden oluşan silahlı gruplar, üç Türk köyü Muratağa, Sandallar ve Atlılar'a saldırmıştı. Bu gruplar, 126 Kıbrıslı Türk'ü köy meydanında toplayarak direnenleri ilk aşamada, kalanları ise araçlara bindirip katliam çukuruna gömerek öldürmüştü.

Muratağa, Sandallar ve Atlılar katliamında şehit edilenlerin en genci 16 günlük Selden Ali Faik, en yaşlısı ise 95 yaşındaki Hüseyin Osman olmak üzere çoğu kadın ve çocuktan oluşuyor.

Atlılar köyündeki toplu mezar, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 14 Ağustos 1974'te başlayan ikinci aşamasının ardından, 20 Ağustos 1974'te ortaya çıkarılmıştı.

Muratağa ve Sandallar köyündeki katliamların kurbanları, bir çobanın toprağın üzerindeki eli fark etmesiyle 1-2 Eylül 1974'te bulunmuştu.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından kazılan toplu mezarlar, Birleşmiş Milletler (BM) gözlemcileri önünde açılarak katliam kurbanı Kıbrıslı Türkler, DNA tespitlerinin ardından şehitliğe defnedilmişti.

Kaynak: AA

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Uluslararası İlişkiler, Kıbrıs, Güncel, Kıbrıs, Tören, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rumların 51 yıl önce Muratağa, Sandallar ve Atlılar'da şehit ettiği Kıbrıs Türkleri anıldı - Son Dakika

Kadınlar yasaklı Rusça şarkı yüzünden plajda saç başa kavga etti Kadınlar yasaklı Rusça şarkı yüzünden plajda saç başa kavga etti
Tunus ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi arttı Tunus ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi arttı
CHP’li Özgür Erdem İncesu’dan bomba iddia: Yapılmayan şap aşısının parasını istiyorlar CHP'li Özgür Erdem İncesu'dan bomba iddia: Yapılmayan şap aşısının parasını istiyorlar
Saatlik ücretleri 4 bin 500 TL Patozcular gece gündüz demeden çalışıyor Saatlik ücretleri 4 bin 500 TL! Patozcular gece gündüz demeden çalışıyor
“Karınızı, kızınızı pazara göndermeyin“ diyen vatandaşın isyanı olay oldu "Karınızı, kızınızı pazara göndermeyin" diyen vatandaşın isyanı olay oldu
Sulama kanalında birer gün arayla iki ceset bulundu Sulama kanalında birer gün arayla iki ceset bulundu
Resmi açıklama geldi Beşiktaş’ta bir ayrılık daha Resmi açıklama geldi! Beşiktaş'ta bir ayrılık daha
Boş arazide tekme tokat dövüp sosyal medyada paylaştılar Boş arazide tekme tokat dövüp sosyal medyada paylaştılar
Özlem Çerçioğlu’nun ardından CHP Aydın teşkilatında peş peşe istifalar Özlem Çerçioğlu'nun ardından CHP Aydın teşkilatında peş peşe istifalar
İzmir’de Evrensel gazetesine silahlı saldırı: 1 gözaltı İzmir'de Evrensel gazetesine silahlı saldırı: 1 gözaltı
CHP’de kriz büyüyor Özgür Özel’den Kılıçdaroğlu’nu zora sokacak sözler CHP'de kriz büyüyor! Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'nu zora sokacak sözler

13:18
Özgür Özel’in iddiaları sonrası Mücahit Birinci’den jet açıklama
Özgür Özel'in iddiaları sonrası Mücahit Birinci'den jet açıklama
13:04
Savcılık, Özel’in iddialarına yönelik soruşturma başlattı
Savcılık, Özel'in iddialarına yönelik soruşturma başlattı
12:21
Özlem Çerçioğlu zehir zemberek sözlerle CHP’den istifa etti
Özlem Çerçioğlu zehir zemberek sözlerle CHP'den istifa etti
18:19
Çinli Robot, 100 metreyi 16,33 saniyede koşarak rekor kırdı
Çinli Robot, 100 metreyi 16,33 saniyede koşarak rekor kırdı
17:59
Osmaniye’de 4.1 büyüklüğünde deprem
Osmaniye'de 4.1 büyüklüğünde deprem
17:56
Çerçioğlu’na “Hakkımı helal etmiyorum“ dediği isimden yanıt var
Çerçioğlu'na "Hakkımı helal etmiyorum" dediği isimden yanıt var
17:48
Özlem Çerçioğlu krizi sonrası CHP’den Aydın’a çıkartma Çok sert sözler
Özlem Çerçioğlu krizi sonrası CHP'den Aydın'a çıkartma! Çok sert sözler
17:28
26 ilde yapılan son seçim anketi: Ender görülecek bir sonuç ortaya çıktı
26 ilde yapılan son seçim anketi: Ender görülecek bir sonuç ortaya çıktı
17:25
Ünlü kuruyemiş zincirinde skandal Ekipler hemen el koydu
Ünlü kuruyemiş zincirinde skandal! Ekipler hemen el koydu
17:08
Lampedusa açıklarında gemi faciası 20 kişi öldü, 20 kişi kayıp
Lampedusa açıklarında gemi faciası! 20 kişi öldü, 20 kişi kayıp
16:29
Yunanistan’da orman yangını kabusu Bilanço ağırlaşıyor
Yunanistan'da orman yangını kabusu! Bilanço ağırlaşıyor
16:28
Kim der ki 40 yaşında Elçin Sangu adeta yıllara meydan okuyor
Kim der ki 40 yaşında! Elçin Sangu adeta yıllara meydan okuyor
16:20
CHP’de kriz büyüyor Özgür Özel’den Kılıçdaroğlu’nu zora sokacak sözler
CHP'de kriz büyüyor! Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'nu zora sokacak sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.08.2025 13:31:27. #7.13#
SON DAKİKA: Rumların 51 yıl önce Muratağa, Sandallar ve Atlılar'da şehit ettiği Kıbrıs Türkleri anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.