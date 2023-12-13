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Rus asıllı Türk vatandaşı saldırıya uğradı, saldırgan yakalandı - Son Dakika
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Rus asıllı Türk vatandaşı saldırıya uğradı, saldırgan yakalandı

Antalya'da doğa yürüyüşü sırasında saldırıya uğrayan Rus asıllı Türk vatandaşı, eşinin müdahalesiyle kurtuldu. Saldırgan, polis tarafından yakalandı. Saldırganın daha önceki suç kayıtları ortaya çıktı.

13.12.2023 - 17:09,
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ANTALYA'da doğa yürüyüşü sırasında saldırıya uğrayıp, eşinin müdahalesi ile kurtulan Rus asıllı Türk vatandaşı E.G.'nin (49) boğazını sıkıp, uçurumdan atmak isteyen Ö.D. (64), polis tarafından yakalandı.

Rus asıllı Türk vatandaşı E.G. ile Türk eşi S.G., 9 Aralık'ta Kemer ilçe merkezindeki Çalıştepe'ye doğa yürüyüşüne çıktı. Bir süre sonra eşinin yanından ayrılıp, fotoğraf çekmek için uçurumun olduğu noktaya gelen E.G.'nin yanına gelen erkek, kendisi ile konuşmaya çalıştı. İddiaya göre; E.G.'nin Rus olduğunu söylemesinin ardından konuşmak isteyen kişi, kadına saldırdı. Boğazını sıkıp, uçurumdan atmaya kalkışan kişiye direnen kadın, çığlık atarak yardım istedi. Boğuşma sırasında saldırgan, yere düşen E.G.'nin boğazını sıkmayı sürdürdü. Eşinin çığlıklarını duyup, olay yerine gelen S.G., saldırgana müdahale etti. Saldırgan olay yerinden uzaklaşıp, ormana gitti.

ÇOK SAYIDA KAYDI ORTAYA ÇIKTI

S.G.'nin 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemesi üzerine bölgeye Kemer Emniyet Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi. S.G. ile eşi E.G., saldırgandan şikayetçi oldu. Bölgedeki incelemede, saldırganın kaçarken düşürdüğü poşette kimlik ve birkaç vesikalık fotoğraf bulundu. İncelemede saldırganın Ö.D. olduğu tespit edildi. Antalya Huzurevi'nde kaldığı fakat bir süredir buraya uğramadığı belirlenen Ö.D.'nin, daha önce 'canavarca hisle öldürme', 'cinsel saldırı' ve 'suç delilini karartmak amacıyla öldürmek' suçlarından kaydı olduğu belirlendi. Ö.D.'nin 'cinsel saldırı' suçunu 2003'te Kemer'de işlediği tespit edildi.

Olayın ardından Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Ö.D. hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri ile Kemer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Polis, Kemer'in dağlık bölümleri ve ilçe merkezinde şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürdü. Çok sayıda güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, bu sabah ortak çalışma sonucunda Ö.D.'yi Antalya kent merkezinde yakaladı. Gözaltına alınan Ö.D., polis merkezine götürüldü.

OLAY ANINI KAYDETMİŞ

Diğer yandan E.G.'nin saldırı anında cep telefonu kamerasının kayıtta olduğu, olayın bir bölümünü çektiği ortaya çıktı. Kadın ile saldırganın yüzünün görünmediği görüntülerde; E.G.'nin yanına yaklaşan Ö.D.'ye Evet, ben Rus'um. Ne istiyorsunuz demesi, ardından saldırıya uğrayan kadının çığlık sesleri duyuldu.

Rus asıllı Türk vatandaşı saldırıya uğradı, saldırgan yakalandı
Kaynak: DHA
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