Rus Uzmanlar İran'a Dönüyor

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un Genel Müdürü Aleksey Likhachev, Rus uzmanlardan oluşan ikinci grubun İran'daki Buşehr Nükleer Santrali'ne teknik hizmet vermek üzere dönmeye hazırlandığını bildirdi.

Likhachev, Rus devlet kanalı Vesti'ye yaptığı açıklamada, Rus uzmanların İran'daki Buşehr Nükleer Santrali'ne dönüş sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Santrale dönecek ikinci grup için hazırlıkların sürdüğünü belirten Likhachev, "Bu kez inşaat çalışmaları için değil, Buşehr'in faaliyetteki birinci ünitesine teknik hizmet vermek üzere bir grup daha hazırlanıyor." dedi.

Likhachev, 24 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, santrale dönen Rosatom uzmanlarının sayısının 42'ye ulaştığını bildirmişti.

Rosatom, askeri riskler nedeniyle Buşehr Nükleer Santrali'nde görev yapan çalışanlarını gruplar halinde Ermenistan üzerinden tahliye etmişti.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları öncesinde santralde 639 Rosatom çalışanı görev yapıyordu.