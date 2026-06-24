Rüşvet Davasında Duruşma Devam Ediyor

BELEDİYE başkanlarına rüşvet vererek ihale süreçlerini organize ettiği iddia edilen ve liderliğini Aziz İhsan Aktaş'ın yaptığı öne sürülen 'suç örgütü' davasında duruşmanın görülmesine devam ediliyor. Duruşmada savunma yapan eski Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Alican Abacı, "Rıza Akpolat'a araç alınmasına ve 5,5 milyon liralık bir rüşvet ödemesine aracılık ettiğim iddia edilmektedir.Oysa satışı yapan şirketin yetkili müdürü Taner Çuhadar huzurunuzda şunu söylemiştir. '15 milyon liralık fiyatı Rıza Akpolat belirledi. Alican Abacı'nın fiyat belirlediğine ilişkin hiçbir bilgim ve görgüm yoktur' Ben ne Aziz İhsan Aktaş'tan ne de kardeşlerinden herhangi bir para talebinde bulunmadım" dedi.

'Aziz İhsan Aktaş suç örgütü' soruşturması kapsamında, 3'ü belediye başkanı 7 tutuklu sanık ve 200 tutuksuz sanığın yargılanmasına devam ediliyor. Duruşma İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kapasitesinin yetersiz olması nedeniyle, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısında bulunan yeni duruşma salonunda görülüyor. Saat 11.15 sıralarında başlayan duruşmada sanıkların esasa ilişkin mütalaaya karşı yaptığı savunmaları alınıyor.

26 SANIK TAHLİYE EDİLDİ

Geçtiğimiz celselerde, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Ali Fırat Baycan, Cem Alper Akyüz, İbrahim Koçyiğit, İbrahim Halil Çalış, Mehmet Ataş, Mert Çelik, Müzeyyen Karakaş ve Oktay Aktaş, BELTAŞ Başkanı Önder Gedik, Esenyurt Belediye Destek Hizmetleri Müdürü Adnan Acar, İSFALT Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Karataş, İSFALT Genel Müdür Yardımcısı Sencer Hacıoğlu, Esenyurt Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Mehmet Şimşek, Esenyurt Belediyesi Temizlik İşleri Personeli Mustafa Yolcu ile İSFALT Satın Alma Müdürü Rana Uysal, Ali Rıza Yılmaz, Burak Kangal, Kazım Gökhan Yankılıç ve Rabil Artan, Burak Sirali, Mahkeme heyeti, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, eğitmen Gülşah Ocak, eski Beşiktaş Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürü Gülal Erdovan Anıl, Beşiktaş Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürü Ferit Tutşi ve Beşiktaş Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Çağdaş Ateşçi tahliye edildi.

'İHALENİN İDARİ KISMINDA YOKUM'

Duruşmada ev hapsi şeklindeki adli kontrol şartıyla tahliye edilen eski Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Alican Abacı savunma yaptı. Abacı savunmasında, "Benim Beşiktaş Belediyesi'ndeki görevim ve yetki sınırlarım bellidir. İddia, sözde şirketlerin hak edişlerini durdurduğum, ödeme yapmamakla tehdit ettiğim ve bunun karşılığında rüşvet aldığım veya rüşvete aracılık ettiğim yönündedir. İfade veren mali hizmetlerden sorumlu belediye başkan yardımcıları, tarafımın bu konularda herhangi bir yetkisinin bulunmadığını ifade etmiştir. Tek bir evrakta dahi adım geçmemektedir. Hukuken ve fiilen müdahale etme imkanımın bulunmadığı, bir kuruşunu dahi durdurmaya veya ödemeye yetkili olmadığım devasa bütçeler üzerinden büyük şirketleri 'Bana para vermezseniz ödemelerinizi yaptırmam' diyerek tehdit ettiğim iddiası hayatın olağan akışına aykırıdır. Nitekim dönemin Mali Hizmetler Müdürü de huzurunuzda açıkça, 'Alican Abacı'dan hiçbir talimat almadım' demiştir. Yetkisi olmayan bir insanın rüşvet pazarlığı yapması nasıl mümkün olabilir. Beşiktaş Belediyesi çalışanlarının hiçbiri, tarafımın ihalelerde herhangi bir yetkisi bulunduğuna veya ihale süreçleriyle ilgili en küçük bir bağlantısının olduğuna dair tek bir beyanda bulunmamıştır. Benim yaptığım tek şey, kurumun ihtiyaç duyduğu çiçeklerin ve oyuncakların listesini, yani teknik şartnameyi hazırlamaktır. Ben ihalenin idari kısmında yokum, fiyat araştırmasında yokum, şirketleri tanımıyorum, ihale komisyonunda değilim. Mütalaada yalnızca teknik şartname hazırlamış olmamdan hareketle bütün ihale prosedürünü yönettiğim varsayılmaktadır. " dedi.

'HERHANGİ BİR PARA TALEBİNDE BULUNMADIM'

Abacı savunmasının devamında, "Beltaş satışı bakımından ise özel bir şirketin yönetim kurulu üyesi olarak tamamen yasal çerçevede şirketin borçlarının ödenmesi amacıyla alınmış bir satış kararına imza attım. Karar ne gizlidir ne de sahtedir. İddianın sahibi Ozan İş dahi huzurunuzda, 'Yanılmışım satıştan önceydi' diyerek önceki iddiasını düzeltmiştir. Savcılığın aldırdığı bilirkişi raporunda satılan kısımların değeri 448 milyon lira olarak belirlenmiştir. Gerçekleşen satış rakamının ise bunun üzerinde olduğu tespit edilmiştir. Benim yönetim kurulu kararını imzalamak dışında satış sürecine ilişkin herhangi bir dahlim bulunmamaktadır. Aktaş'tan herhangi bir talebim olmamıştır. Satış süreciyle ilgili bir görüşmem de bulunmamaktadır. Nitekim Aktaş da savcılık aşamasında verdiği ifadede benimle bu konuda herhangi bir görüşmesinin olmadığını kabul etmiştir. Dolayısıyla zarar etmeyen, borcunu ödeyen bir şirketin yasal kararına imza attığım için sahtecilik ve dolandırıcılık suçlamalarını kabul etmiyorum. Rıza Akpolat'a araç alınmasına ve 5,5 milyon liralık bir rüşvet ödemesine aracılık ettiğim iddia edilmektedir. Bu iddianın tek dayanağı Fahri Aksoy'un beyanıdır. Kendisine huzurunuzda 'Alican Abacı bu araçları senden ne zaman istedi, nerede istedi' diye sorulduğunda verdiği cevap, 'Bir yerde görüşmedik, ya belediyede ya da bir kafede görüşmüşüzdür, nereden hatırlayayım' olmuştur. Ortada bir görüşme yoktur. Para konusunda da kendi beyanı kendi içinde çelişmektedir. Önce 7,5 milyon lira aldım demekte, banka dekontları ise 5 milyon lirayı göstermektedir. Eylem 45'te ise iki aracın yüksek fiyata satılması için şirkete şart koştuğum ileri sürülmektedir. Oysa satışı yapan şirketin yetkili müdürü Taner Çuhadar huzurunuzda şunu söylemiştir. '15 milyon liralık fiyatı Rıza Akpolat belirledi. Alican Abacı'nın fiyat belirlediğine ilişkin hiçbir bilgim ve görgüm yoktur' Ben ne Aziz İhsan Aktaş'tan ne de kardeşlerinden herhangi bir para talebinde bulunmadım" diye konuştu.