Rüşvet İddiasıyla 3 Şüpheliye İşlem - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Rüşvet İddiasıyla 3 Şüpheliye İşlem

Haberin Videosunu İzleyin
Rüşvet İddiasıyla 3 Şüpheliye İşlem
23.09.2025 21:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Rüşvet İddiasıyla 3 Şüpheliye İşlem
Haber Videosu

Prof. Dr. O.N.A. tutuklandı, sekreteri A.K. adli kontrolle serbest bırakıldı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Mali Suçlar Büro Amirliği'ne Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'nde görev yapan Algoloji Uzmanı Prof. Dr. O.N.A. ile sekreteri A.K.'nin 'bıçak parası' adı altında çeşitli miktarlarda rüşvet aldığı gerekçesiyle 14 hasta şikayetçi oldu.

RÜŞVET SUÇLAMASIYLA PROFESÖR VE SEKRETERİNE GÖZALTI

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı, şikayetler üzerine soruşturma başlattı. Bu kapsamda polis, dün düzenlenen operasyonla Prof. Dr. O.N.A. ve sekreteri A.K.'yi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi.

Rüşvet suçlamasıyla gözaltına alınan profesör ve sekreteri serbest bırakıldı

İKİSİ DE SERBEST BIRAKILDI

Sekreter A.K. savcı tarafından serbest bırakılırken, doktor ise tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkeme ise doktoru adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.

Kaynak: DHA

Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rüşvet İddiasıyla 3 Şüpheliye İşlem - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kovulmayı henüz hazmedememiş Mourinho’dan Fenerbahçe’ye olay sözler Kovulmayı henüz hazmedememiş! Mourinho'dan Fenerbahçe'ye olay sözler
Başı ağrıdığı için ağrı kesici hap içen kadın hayatını kaybetti Başı ağrıdığı için ağrı kesici hap içen kadın hayatını kaybetti
Eve giren ekipler 1’i bebek 3 kişinin yanmış cesetleriyle karşılaştı Eve giren ekipler 1'i bebek 3 kişinin yanmış cesetleriyle karşılaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan gece yarısı Trump sözleri: Karşılıklı irade oluştu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gece yarısı Trump sözleri: Karşılıklı irade oluştu
AK Partili belediye başkanı Ahmet Sungur tutuklandı AK Partili belediye başkanı Ahmet Sungur tutuklandı
Erdoğan: Elebaşının ölmesiyle birlikte FETÖ’de iç tartışmalar ve çözülmeler hızlandı Erdoğan: Elebaşının ölmesiyle birlikte FETÖ'de iç tartışmalar ve çözülmeler hızlandı
Turneye çıkan Kolombiyalı 2 ünlü şarkıcı ölü bulundu Turneye çıkan Kolombiyalı 2 ünlü şarkıcı ölü bulundu
Yaylada içinde 15 kişi olan araçların üzerine çığ düştü Yaylada içinde 15 kişi olan araçların üzerine çığ düştü
Lamine Yamal tarihe geçti Lamine Yamal tarihe geçti

23:14
Trump ve Erdoğan BM zirvesinde yan yana
Trump ve Erdoğan BM zirvesinde yan yana
22:03
MHP Genel Başkanı Bahçeli’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a tebrik telefonu
MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu
21:43
Trump’tan NATO ülkelerine “Rus uçaklarını düşürün“ çağrısı
Trump'tan NATO ülkelerine "Rus uçaklarını düşürün" çağrısı
19:53
İşten çıkarılan kadın, şantiye şefinin üzerine kaynar su döktü
İşten çıkarılan kadın, şantiye şefinin üzerine kaynar su döktü
19:37
Eşini öldüresiye dövüp sosyal medyadan canlı yayın yaptı
Eşini öldüresiye dövüp sosyal medyadan canlı yayın yaptı
19:04
Alman otomotiv tedarikçisi Kiekert iflas başvurusunda bulundu
Alman otomotiv tedarikçisi Kiekert iflas başvurusunda bulundu
18:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu’nda dünyaya hitap ediyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu'nda dünyaya hitap ediyor
18:19
Türkiye’nin ilk kadın yarış spikeriydi İntihar eden Esen Gök korku filminde oynamış
Türkiye'nin ilk kadın yarış spikeriydi! İntihar eden Esen Gök korku filminde oynamış
18:12
Bahçeli: Askeri seçenek de dahil İsrail’e karşı sert bir ültimatom vermenin zamanı geldi
Bahçeli: Askeri seçenek de dahil İsrail'e karşı sert bir ültimatom vermenin zamanı geldi
17:45
Koca salonda Trump’ın sözlerini onaylayan tek isim: Önce başını salladı, sonra alkışladı
Koca salonda Trump'ın sözlerini onaylayan tek isim: Önce başını salladı, sonra alkışladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2025 23:46:18. #7.13#
SON DAKİKA: Rüşvet İddiasıyla 3 Şüpheliye İşlem - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.