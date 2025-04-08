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Rusya-ABD Görüşmeleri İstanbul'da

Kremlin, Rusya-ABD Dışişleri Bakanlığı düzeyinde görüşmelerin 10 Nisan'da İstanbul'da yapılacağını duyurdu.

08.04.2025 22:07
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(ANKARA) - Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Rusya-ABD görüşmelerinin 10 Nisan'da İstanbul'da gerçekleştirileceğini ve görüşmelerin Dışişleri Bakanlığı düzeyinde olacağını duyurdu.

Basın açıklamasında Rusya-ABD görüşmelerinin 10 Nisan'da İstanbul'da gerçekleştirileceğini duyuran Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, görüşmelerin Dışişleri Bakanlığı düzeyinde yapılacağını açıkladı.

"İlişkilerimizi normalleştirmek için şu anda önemli çabalar sarf ediyoruz"

TART-3'ün (Yeni START) yenilenmesi veya START-4'ün imzalanması ihtimaline ilişkin yöneltilen soruyu yanıtlayan Peskov, "ABD ile silah kontrolü konuşulurken diğer ülkelerin nükleer cephaneliklerini göz ardı etmenin imkansız olduğunu" vurguladı. Peskov, "ABD ile belirli bir ilişki seviyesi gerektiğinden, şu anda START-4 müzakere görüşmelerinin hayal etmenin bile zor olduğunu" belirtti.

Peskov, "Stratejik güvenlik konuları ve silah kontrolü üzerine müzakerelere başlama gerçeği, belirli bir düzeyde ikili ilişki, belirli bir düzeyde karşılıklı güven gerektirir," değerlendirmesini yaptı.

Peskov'a göre, ABD Başkanı Joe Biden yönetimi döneminde Moskova ve Washington arasındaki ilişkiler ise "korkunç zarar" gördü. Peskov "Gelecekte bu tür karmaşık müzakerelerin olası başlangıç perspektiflerine ulaşmak için, hem Moskova hem de Washington, önceki yıllarda, Washington'daki önceki yönetim sırasında korkunç zarar gören ikili ilişkilerimizi normalleştirmek için şu anda önemli çabalar sarf ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya Federasyonu ile Amerika Birleşik Devletleri arasında Stratejik Taarruz Silahlarının Daha Fazla Azaltılması ve Sınırlandırılmasına İlişkin Tedbirler Anlaşması, 8 Nisan 2010'da Çekya'nın başkenti Prag'da imzalanmıştı. Anlaşma, 1991 tarihli START I Anlaşması'nın yerini almıştı. Yeni START Anlaşması'nın süresi Şubat 2026'da dolacak.

Japonya ile barış anlaşması ihtimali

Diğer yandan Peskov, Japonya ile barış anlaşması olasılığına değinerek, " Tokyo, ülkemize yönelik tüm dostane olmayan ve düşmanca adımlara tamamen katılmakta acele etti" diyerek, Japon makamlarının bu tutumunun hala devam ettiğini belirtti. Peskov, "Yani, barış anlaşmasına varma arzusuna ilişkin sözler bir yana, gerçek durum ve Japonya liderliğinin ülkemize karşı aldığı gerçek tedbirler bambaşka bir yana. Biz de gerçek durumdan yola çıkıyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA

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