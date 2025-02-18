Rusya-ABD Görüşmeleri Sonlandı - Son Dakika
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Rusya-ABD Görüşmeleri Sonlandı

Riyad'daki görüşmeler sonrasında iki ülke Ukrayna'daki çatışmayı sona erdirmek için üst düzey ekipler atanacak.

18.02.2025 16:28
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(ANKARA) - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Dış Politika Danışmanı Yuri Uşakov, Riyad'daki ABD-Rusya görüşmelerinin sonlandığını açıklarken, görüşmelerin "iyi geçtiğini" bildirdi. Uşakov, olası Trump-Putin görüşmesinin önümüzdeki hafta mümkün olmayacağını ve toplantı tarihini Putin'in belirleyeceğini kaydetti. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce da görüşmeye ilişkin olarak, "Harekete geçmeliyiz ve bugün ileriye doğru önemli bir adım attık" dedi. Heyetlerin, Ukrayna'daki çatışmayı en kısa sürede sona erdirecek bir yol üzerinde çalışmaya başlamak üzere üst düzey ekipler atamak konusunda mutabık kaldıkları bildirildi.

ABD ve Rusya Dışişleri Bakanlığı, yaklaşık dört buçuk saat süren Riyad görüşmelerinin sona erdiğini açıkladı. Rusya'yı Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Başkanlık Yardımcısı Yuri Uşakov ve Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) CEO'su Kirill Dmitriev temsil etti. Görüşmelere ABD tarafından da Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz ve Orta Doğu Özel Temsilcisi Stephen Witkoff katıldı.

Uşakov: "Görüşmeler, iyi geçti"

Riyad'daki görüşmelerin "iyi geçtiğini" belirten Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Dış Politika Danışmanı Yuri Uşakov, Ukrayna'daki savaşı sona erdirme ve Trump ile Putin görüşmesinin koşullarının konuşulduğunu söyledi. Trump-Putin görüşmesinin önümüzdeki hafta mümkün olmayacağını bildiren Uşakov, "Rusya-ABD Ukrayna görüşmelerinin 'zamanı gelince' başlayacağını ve kararın Putin tarafından verileceğini" kaydetti. Uşakov, iki liderin görüşmesi konusunda "iki ülke heyetlerinin yakın iş birliği içinde çalışması gerektiğini" ifade etti.

Rusya'nın ekonomi müzakerecisi Kirill Dmitriev de Batı medyasına yaptığı açıklamada, ABD ve Rus yetkililerin küresel enerji fiyatları da dahil olmak üzere gelecekteki ekonomik işbirliği konusunda ayrı ayrı görüştüklerini söyledi. Dmitriev, "ABD'li yetkililerle yapılan görüşmelerin ardından uzlaşmadan söz etmek için henüz erken olduğunu, ancak iki tarafın birbirini dinlemeye, birbirlerine saygılı ve eşit davranmaya başladığını" belirtti.

Bruce: "Ukrayna ve Rusya'yı anlaştırabilecek tek lider, Trump"

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, görüşmelerle ilgili olarak yaptığı açıklamada, "ABD'nin, Ukrayna-Rusya savaşında meydana gelen ölümleri durdurmak istediğini ve dünyadaki gücünü ülkeleri bir araya getirmek için kullandığını" söyledi. Bruce, "Trump'ın dünyada Ukrayna ve Rusya'yı bu konuda anlaştırabilecek tek lider olduğunu" vurguladı.

"Çatışmayı sona erdirmeye yönelik çalışmalara başlaması için üst düzey ekipler atanacak"

Bruce, görüşmeler sırasında ABD ve Rus yetkililerin, "İlgili diplomatik misyonlarımızın işleyişini normalleştirmek için gerekli adımları atmak amacıyla ikili ilişkilerimizdeki rahatsızlıkları ele almak üzere bir istişare mekanizması kurmak, Ukrayna'daki çatışmayı mümkün olan en kısa sürede kalıcı, sürdürülebilir ve tüm taraflarca kabul edilebilir bir şekilde sona erdirecek bir yol üzerinde çalışmaya başlamak üzere ilgili üst düzey ekipler atamak" konusunda mutabık kaldıklarını bildirdi.

Bruce ayrıca, her iki tarafın, "Ukrayna'daki çatışmanın başarılı bir şekilde sona erdirilmesiyle ortaya çıkacak ortak jeopolitik çıkarlar ve tarihi ekonomik ve yatırım fırsatları konularında gelecekteki iş birliği için zemin hazırlanması ile sürecin zamanında ve verimli bir şekilde ilerlemesini sağlamak için koordine olmaya devam edilmesi" konularında da anlaştıklarını belirtti.

Trump'ın geçen hafta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından Tammy Bruce, "Bir telefon görüşmesi ve ardından bir toplantı kalıcı barışı tesis etmek için yeterli değildir. Harekete geçmeliyiz ve bugün ileriye doğru önemli bir adım attık" dedi.

Kaynak: ANKA

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