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Rusya, ABD'nin Gazze ateşkes kararını veto etmesini eleştirdi - Son Dakika
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Rusya, ABD'nin Gazze ateşkes kararını veto etmesini eleştirdi

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin BMGK'de Gazze'de acil insani ateşkes istenen karar tasarısını veto etmesinin kanın dökülmeye devam edeceği anlamına geldiğini bildirdi. ABD'nin bu kararıyla kanın korkunç şekilde dökülmeye ve yıkımların feci şekilde yaşanmaya devam edeceği ifade edildi.

Rusya, ABD\'nin Gazze ateşkes kararını veto etmesini eleştirdi
11.12.2023 - 21:31,
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Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) Gazze'de acil insani ateşkes istenen karar tasarısını veto etmesinin, "kanın dökülmeye devam edeceği" anlamına geldiğini bildirdi.

Bakanlık, Gazze Şeridi'ndeki duruma yönelik BMGK'de 8 Aralık'ta yapılan toplantıya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 17 binden fazla kişinin hayatını kaybettiğine dikkat çekilen açıklamada, ABD'nin, toplantıda Gazze'de acil insani ateşkes istenen karar tasarısını veto ettiği hatırlatıldı.

Açıklamada, "Bu, bir ülkenin kararıyla kanın korkunç şekilde dökülmeye ve yıkımların feci şekilde yaşanmaya devam edeceği anlamına geliyor." ifadesine yer verildi.

Gazze'de acil ateşkes çağrısı ABD vetosuna takıldı

ABD, BMGK'de 8 Aralık'ta Gazze'de acilen insani ateşkes talebinde bulunulan karar tasarısını veto etmişti.

Birleşip Arap Emirlikleri ve Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 90'dan fazla ülkenin eş sunucusu olduğu karar tasarısı, BMGK'de düzenlenen acil oturumda oylanmıştı.

Tasarıya İngiltere "çekimser" oy kullanırken, diğer 13 üye "evet" oyu vermişti.

Kaynak: AA
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