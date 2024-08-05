Rusya, Almanya'nın Konrad Adenauer Vakfını istenmeyen kuruluş ilan etti - Son Dakika
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Rusya, Almanya'nın Konrad Adenauer Vakfını istenmeyen kuruluş ilan etti

Rusya Başsavcılığı, Almanya'nın Konrad Adenauer Vakfını, Rusya'da istenmeyen bir kuruluş olarak kabul ettiğini açıkladı. Başsavcılık, vakfın Rusya'nın yönetimini itibarsızlaştıran bilgiler yaydığını ve gerilim yaratan eylemlerde bulunduğunu belirtti.

05.08.2024 19:00
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Rusya Başsavcılığı, Almanya'nın Konrad Adenauer Vakfını, "Rus topraklarında faaliyetleri istenmeyen kuruluş" olarak kabul etti.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Konrad Adenauer Vakfının, Rusya'nın yönetimini, iç ve dış politikasını, yargı sistemini itibarsızlaştıran kışkırtıcı bilgiler yaydığı belirtildi.

Vakfın, Rusya ile Batı arasında gerilim yaratan eylemlerde bulunduğu kaydedilen açıklamada, "Başsavcılık, Konrad Adenauer Vakfı'nı Rus topraklarında faaliyetleri istenmeyen kuruluş olarak kabul etme kararı aldı." ifadesine yer verildi.

Rusya Adalet Bakanlığı da Fransa'ya ait Kafkas Hakları Konfederasyonunu (Assembly of the Peoples of the Caucasus), İsveç'teki "EF Education First" uluslararası dil okulunu, Polonya'nın "Fundacja OSTMOST" vakfını, "faaliyetleri istenmeyen kuruluş" listesine dahil ettiğini duyurdu.

Kaynak: AA

Almanya, Rusya, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rusya, Almanya'nın Konrad Adenauer Vakfını istenmeyen kuruluş ilan etti - Son Dakika

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