(ANKARA) - Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Türkiye'nin Rusya'nın dış ticaret hacminde ikinci, ihracatında üçüncü ve ithalatında beşinci sırada yer aldığını bildirdi. Novak, "Rusya, Türkiye'nin kendi ulusal çıkarları doğrultusunda karşılıklı yarara dayalı ilişkileri geliştirme yönündeki politikasına değer veriyor" dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat ise iki ülke arasındaki yıllık ticaret hacminin yaklaşık 50 milyar dolar olduğunu belirterek 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine bağlılıklarını vurguladı.

Türk-Rus Ticari ve Ekonomik İşbirliğine Dair Hükümetlerarası Karma Komisyon'un (KEK) 20. Dönem Toplantısı İstanbul'da gerçekleştirildi. Toplantının ardından Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak'ın katılımıyla Türk-Rus 20. Dönem KEK Protokolü imzalandı.

Ticaret Bakanlığı'nın açıklamasına göre Bolat, imza töreninde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in karşılıklı ticareti 100 milyar dolara çıkarma hedefine bağlı olduklarını belirterek, "Bu konuda ticaret, ulaştırma, enerji ve turizm gibi birçok konuyu kapsayan kapsamlı görüşmelerimizi ilgili bakan yardımcıları ve diğer resmi heyetlerin katılımlarıyla gerçekleştirdik" dedi.

Bolat, gelecek yıl iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin artan bir ivmeyle devam edeceğini belirterek, "Toplantılarımızda aldığımız kararların hayırlı olmasını diliyorum, 2027 yılında az sonra imzalayacağımız protokolün de uygulanmasını birlikte takip edeceğiz" diye konuştu.

"RUSYA VE TÜRKİYE, YAKIN KOMŞULAR VE GÜVENİLİR ORTAKLARDIR"

Rus tarafının açıklamasına göre ise KEK toplantısında karşılıklı yatırımlar için elverişli koşulların sağlanmasına yönelik imkanlar ve ilgili çalışma gruplarının faaliyetlerinin sonuçları da ele alındı.

Novak, iki ülke arasındaki ilişkilere ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"Rusya ve Türkiye, yakın komşular ve güvenilir ortaklardır. Ülkelerimiz arasındaki ilişkiler, karşılıklı egemenliğe saygı, eşitlik ve karşılıklı yarar ilkeleri üzerine kuruludur. Rusya Federasyonu ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki istikrarlı ticari ve ekonomik ilişkiler, iki ülke arasındaki ilişkilerin sağlam maddi temelini oluşturmaktadır. Sanayi, sağlık ve ilaç sektörü, dijital teknolojiler, lojistik ve e-ticaret başta olmak üzere pek çok alanda ortak çalışmalarımızı geliştirmek için büyük bir potansiyel görüyoruz."

"RUSYA'DAN TÜRKİYE'YE GÜBRE SEVKIYATI İKİ KATINA ÇIKTI"

Novak, Türkiye'nin Rusya'nın dış ticaret hacminde ikinci, ihracatında üçüncü ve ithalatında beşinci sırada yer aldığını belirterek yılın geride kalan çeyrekleri itibarıyla Türkiye'nin Rusya'nın önde gelen dış ticaret ortakları arasında bulunduğunu kaydetti.

Rusya tarafından yapılan açıklamada, tarım ve gıda ürünlerinde karşılıklı ticaret hacminin arttığı, Türkiye'nin Rus tahılının en büyük alıcısı olmayı sürdürdüğü ve Rusya'dan Türkiye'ye yapılan gübre sevkiyatının yaklaşık iki katına çıktığı da ifade edildi.

"AKKUYU NÜKLEER GÜÇ SANTRALİ'NİN TÜM ÜNİTELERİNDE ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR"

Açıklamada, toplantıda enerji sektörüne de geniş yer ayrıldığı belirtildi. Mavi Akım ve TürkAkım doğal gaz boru hatlarının kesintisiz faaliyet gösterdiği, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin tüm ünitelerinde çalışmaların sürdüğü kaydedildi. Tarafların, projenin önemini ve mümkün olan en kısa sürede tamamlanması gerektiğini vurguladığı aktarıldı.

Toplantıda ayrıca eğitim programlarının genişletilmesi, iki ülkenin yükseköğretim kurumlarında eğitim imkanlarının geliştirilmesi ve nükleer enerji sektörü için nitelikli uzmanların yetiştirilmesi konuları değerlendirildi.

"EKONOMİK KARARLARIN ALINMASINDA BAĞIMSIZLIĞIN KORUNMASI BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR"

Novak, çalışma ziyareti kapsamında Bolat ile gerçekleştirdiği ikili görüşmeye ilişkin de şu ifadeleri kullandı:

"Mevcut uluslararası konjonktürde, ekonomik kararların alınmasında bağımsızlığın korunması ve şirketlerimizin meşru çıkarlarının savunulması büyük önem taşıyor. Rusya, Türkiye'nin kendi ulusal çıkarları doğrultusunda karşılıklı yarara dayalı ilişkileri geliştirme yönündeki politikasına değer veriyor. Biz de Türkiye Cumhuriyeti ile iş birliğimizi tüm alanlarda güçlendirme konusunda kararlıyız.

Rusya ve Türkiye ekonomileri birçok açıdan birbirini tamamlıyor. Şirketlerimiz, ortaklaşa tesisler kurma ve yerel pazarlarda talep gören ürünler üretme konusunda önemli bir deneyime sahip. Ortak projeler, ham madde, ekipman ve bileşen tedarikçilerine yeni siparişler sağlarken bölgelere de yatırım ve istihdam olanakları sunuyor. Bununla birlikte ticaret, karşılıklı yatırımlar ve ortak üretim alanlarında hala önemli bir büyüme potansiyeli bulunuyor. Şirketlerimiz, bu potansiyeli yeni sözleşmelere ve üretim tesislerine dönüştürebilecek yeterli deneyime sahiptir."

Bu arada Novak, 16-19 Haziran 2027 tarihlerinde düzenlenecek 30. St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'na konuk ülke olarak katılma kararı dolayısıyla Türkiye'ye teşekkür etti.