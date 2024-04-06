Rusya\'da Baraj Patlaması: 2.400\'den Fazla Ev Sular Altında

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Rusya'nın Orenburg bölgesindeki Orsk şehrinde bir barajın patlaması nedeniyle 2 bin 400'den fazla ev sular altında kaldı.

Orenburg bölge basın servisinden yapılan açıklamaya göre, dün akşam saatlerinde Ural Nehri'ndeki barajın bir kısmı yıkıldı.

Meydana gelen sel nedeniyle 4 bin 258 evin bulunduğu bölgede yaklaşık 11 bin kişi mahsur kaldı.

Bölgede tahliye çalışmaları devam ederken, selin etkili olduğu yerlerde su seviyesi 4 metreye kadar yükseldi. Selden dolayı 2 bin 400'den fazla ev sular altında kaldı. 4 bin 200'den fazla kişinin bölgeden tahliye edildiği belirtilirken, 31 mahallede 47 köprü ve 106 yol ulaşıma kapandı. Bölgedeki 12 yerleşim biriminde elektrikler kesildi.

Orenburg acil durum yetkililerinden alınan bilgiye göre, bölgede 3 kişinin cesedine ulaşıldı.

Acil Durum Bakanlığına göre, kurtarma ve barajın tamiratı için çalışmalar devam ediyor.

Barajın tamamen yıkılma tehlikesi olduğu da belirtilirken, yetkililer Ural Nehri'ndeki suyun tehlikeli seviyelere yaklaştığını duyurdu.