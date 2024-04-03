Rusya\'da Filistin Toprak Günü etkinliği düzenlendi

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Rusya'da, Filistin Toprak Günü'nün 48. yılı nedeniyle Filistinlilerle dayanışma etkinliği gerçekleştirildi.

Filistin'in Moskova Büyükelçiliğinde düzenlenen programa İslam ve Arap ülkelerinin büyükelçileri, Rus yetkililer, farklı dinlerin temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç de programa katılarak Filistin'de İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin anısına hazırlanan köşeye çiçek bıraktı.

Toplantıda konuşan Filistin'in Moskova Büyükelçisi Abdel Hafız Nofal, Filistin Toprak Günü'nün 48. yılında Gazze'de, Kudüs'te ve Batı Şeria'da Filistin halkının insani felaket yaşadığını belirtti.

İsrail'in gerçekleştirdiği saldırılara kurban gidenlerin sayısının çok açık olduğuna dikkati çeken Nofal, "Bunun yanı sıra Filistin'in tüm altyapıları yıkıldı, eğitim ve sağlık sistemi çalışmaz hale geldi, gıda ve ilaç tedariki durdu. Bu, modern dünya tarihinde eşi benzeri görülmeyen insani bir felakettir." diye konuştu.

Lübnan'ın Moskova Büyükelçisi Chawki Bou Nassar ise 7 Ekim 2023'ten itibaren İsrail'in suçlarına yeniden tanıklık ettiklerini, İsrail'in Gazze'de hastaneleri, okulları ve diğer sivil altyapıları bombaladığını tüm dünyanın gördüğünü ifade etti.

Nassar, "İsrail'in bu saldırıları, sadece Filistin'de direniş gösteren savaşçılara yönelik yaptığına dair açıklamalarıyla çelişiyor. Bu saldırılar uluslararası yasaları ve Birleşmiş Milletler kararlarını ihlal ediyor." ifadelerini kullandı.

Rusya Federasyonu Müslümanları Dini İdaresi ve Rusya Müftüler Konseyi Başkan Yardımcısı Ruşen Abbasov da Rusya Müslümanlarının Filistin'deki kardeşleriyle dayanışma içerisinde olduğunu söyledi.

Bugün Gazze'deki halkın tamamen soykırım altında bulunduğunu dile getiren Abbasov, "Filistin halkı için kalpten endişe ediyoruz. Onlara yardımlarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Kardeş Filistin halkının kendi devletini kurmasını diliyoruz." diye konuştu.