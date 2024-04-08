Rusya'da sel tehlikesi: Tümen Bölgesi'nde acil durum ilan edildi

Van'ın Çatak Kaymakamı Sercan Sakarya, Türk Polis Teşkilatı'nın 179. Kuruluş Yıl dönümünü kutladı

Van'ın Çatak Kaymakamı Sercan Sakarya, Türk Polis Teşkilatı'nın 179. Kuruluş Yıl dönümü dolayısıyla Çatak İlçe Emniyet Amir Vekili Ünal Tanış ve beraberindeki personeli makamında kabul etti. Sakarya, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, emniyet personelinin haftasını kutladı ve şehitleri rahmetle andı. Ayrıca, vatandaşların huzur ve güvenliği için gece gündüz demeden çalışan emniyet mensuplarına sağlıklı bir yaşam ve başarı diledi.