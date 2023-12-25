Rusya\'da Yüksek Avrasya Ekonomik Konseyi Toplantısı Gerçekleşti

Rusya'nın St. Petersburg kentinde, Yüksek Avrasya Ekonomik Konseyi Toplantısı gerçekleşti.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in başkanlığında yapılan toplantıya, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ve Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un yanı sıra Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Avrasya Ekonomi Komisyonu Yönetim Kurulu Başkanı Mihail Myasnikoviç katıldı.

Yüksek Avrasya Ekonomik Konseyinin faaliyetlerinin değerlendirildiği toplantı, daha sonra genişletilmiş formatta devam etti.

Putin, burada yaptığı konuşmada, Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) ülkelerinin sanayi ve tarım alanındaki işbirliğini derinleştirdiğini ve bu yönde bazı anlaşmaların imzalandığını belirterek, "AEB ülkeleri arasında ulusal para biriminde ödemelerin yüzde 90'ı geçti." dedi.

"Kuzey-Güney" uluslararası ulaşım koridoru dahil AEB'in ortak ulaşım sisteminin geliştirilmesine yönelik çalışmaların devam ettiğini vurgulayan Putin, İran ile yapılan serbest ticaret anlaşmasının tüm AEB ülkelerince onaylanacağı umudunu paylaştı.

Putin, AEB ile Mısır arasında anlaşma hazırlandığını aktardı.

Toplantıda, AEB'in 2045'e kadar gelişmesine ilişkin deklarasyon kabul edildi.