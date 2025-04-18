Rusya'daki Plajlar Petrol Sızıntısı Nedeniyle Kapatıldı - Son Dakika
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Rusya'daki Plajlar Petrol Sızıntısı Nedeniyle Kapatıldı

Kerç Boğazı'ndaki tanker kazası sonrası Anapa ve Temryuk plajları sağlık için uygun değil.

18.04.2025 14:44
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Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi (Rospotrebnadzor) Başkanı Anna Popova, geçen yılın sonunda Kerç Boğazı'nda hasar gören tanker gemilerinden sızan petrol nedeniyle Rusya'nın Anapa sahil şeridi ve Temryuk bölgesindeki plajların yaz sezonunda kullanılamayacağını bildirdi.

Popova, Moskova'da gazetecilere petrol sızıntısı nedeniyle kirlenen Krasnodar bölgesindeki plajlarla ilgili durum hakkında bilgi verdi.

Anapa'daki 141 plaj ile Temryuk'taki 9 plajın halihazırda kirlilik seviyesi açısından hijyenik ve sıhhi standartlarına uygun olmadığına dikkat çeken Popova, "Bu plajlar, halihazırda yazın sağlık ve eğlence aktiviteleri için kullanılamaz." ifadelerini kullandı.

Ancak aynı zamanda bölgedeki içme suyu, gıda ve hava kalitesinin tüm gereksinimleri karşıladığını dile getiren Popova, rekreasyon alanlarının deniz ve plaj hariç kullanılabileceğini ifade etti.

Karadeniz'in Kerç Boğazı'nda etkili olan fırtına nedeniyle 15 Aralık 2024'te ayrı ayrı kazalara karışan Rusya'ya ait "Volgoneft-212" ve "Volgoneft-239" tanker gemileri hasar görmüş, tankerlerden petrol sızıntısı tespit edilmişti.

Rusya Ulaştırma Bakanlığı, kaza yapan 2 ayrı tanker gemisinden yaklaşık 2 bin 400 ton petrolün denize sızdığını açıklamıştı.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı ülkede acil durum ilan etmiş, çok sayıda yetkili ve gönüllü, sızan petrolün temizlenmesi için çalışma yürütmüştü.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, sızan petrolün ülkenin bazı sahil kentlerinde açtığı kirliliği "son yılların en büyük çevre tehlikelerinden biri" olarak tanımlamıştı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Rusya'daki Plajlar Petrol Sızıntısı Nedeniyle Kapatıldı - Son Dakika

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