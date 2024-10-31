Rusya'dan İsrail'e UNRWA Tepkisi - Son Dakika
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Rusya'dan İsrail'e UNRWA Tepkisi

Rusya, İsrail'in UNRWA faaliyetlerini sonlandırma kararının uluslararası hukuku ihlal ettiğini bildirdi.

31.10.2024 19:16
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Rusya Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in, Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) faaliyetlerine son verme yönündeki kararının, uluslararası hukuk normlarını ihlal ettiğini bildirdi.

Bakanlıktan, İsrail Meclisi'nin (Knesset), UNRWA'nın faaliyetlerine son verilmesini öngören tasarıyı onaylamasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

UNRWA'nın, Filistinliler için insani yardım, eğitim, sağlık ve sosyal hizmetler alanlarında tek destek kaynağı olduğu belirtilen açıklamada, söz konusu karar yüzünden işgal altındaki topraklarda 650 bin Filistinli çocuğun eğitimden ve milyonlarca Filistinlinin de gerekli yardımdan mahrum kalabileceği belirtildi.

Açıklamada, Gazze Şeridi'nin 2. Dünya Savaşı'ndan beri en yoğun bombardımanlara maruz kaldığı kaydedilerek, "Bu karar, Arap-İsrail bölgesinde kanın benzeri görülmemiş şekilde döküldüğü dönemde alındı. Bu, milyonlarca Filistinlinin toplu cezalandırma biçimi olacak. Bu yasa tasarısının kabul edilmesi, BM Genel Kurulu ve tüzüğündeki kararları dahil uluslararası hukuk normlarını ihlal etmesinden ziyade, İsrail'in BM'ye kabul edilmesi şartlarıyla çelişiyor." ifadelerine yer verildi.

Bakanlığın açıklamasında, Rusya'nın, BM'nin İsrail'e "uluslararası yükümlülüklerine uyma" çağrısına katıldığı ve UNRWA'nın faaliyetlerini sürdürmesi için girişimlerde bulunmaya devam edeceği belirtildi.

Milyonlarca Filistinliye yardım sağlayan UNRWA, İsrail'in hedefinde

İsrail yönetimi, 7 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne saldırılarının başlamasıyla eş zamanlı şekilde UNRWA'ya karşı karalama kampanyasına başlamış, sadece Gazze'de 12 bin çalışanı bulunan UNRWA'nın 14 çalışanının "7 Ekim saldırılarına katıldığı" iddiasıyla ajansın kapatılması gerektiğini savunmuştu.

Tel Aviv yönetimi, işgal altındaki Batı Şeria, Doğu Kudüs'ün yanı sıra Lübnan ve Ürdün'de Filistinli mültecilere destek olan; sağlık, eğitim, sosyal hizmetler alanlarında çoğu Filistinli 30 bin çalışanı bulunan ajansın kapatılması ve itibarsızlaştırılması için kampanya yürütmeyi sürdürüyor.

Son olarak İsrail Meclisi, 28 Ekim'de UNRWA'nın işgal altındaki Filistin topraklarındaki faaliyetlerine son verilmesini öngören tasarıyı kabul etmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Rusya'dan İsrail'e UNRWA Tepkisi - Son Dakika

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