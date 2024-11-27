Rusya'dan Lübnan-İsrail Ateşkesi Açıklaması - Son Dakika
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Rusya'dan Lübnan-İsrail Ateşkesi Açıklaması

Zaharova, İsrail-Lübnan ateşkesini olumlu buldu, ancak uygulanması gerektiğini vurguladı.

27.11.2024 21:17
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, İsrail ile Lübnan arasında sağlanan ateşkes anlaşmasını olumlu karşıladıklarını belirterek, "Ancak bu tür anlaşmaların uygulanması gerekiyor." dedi.

Zaharova, başkent Moskova'da düzenlediği haftalık basın toplantısında gündemdeki konuları değerlendirdi.

AA muhabirinin, "Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında 21 Kasım'da çıkardığı tutuklama emrini nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusunu yanıtlayan Zaharova, "Elbette ?????? Filistin'de yaşananlar sivillere karşı işlenen suçların sorumluluğu konusunu gündeme getirdi. Bu vahşetin sorumluları cezasız kalmamalı. Bu nedenle uluslararası toplumun birçok üyesinin uluslararası yargı organlarını Filistinlilerin çıkarları doğrultusunda devreye sokma isteğini anlıyoruz." ifadesini kullandı.

Uluslararası Adalet Divanında İsrail'e yönelik Gazze'de soykırım işlemesine ilişkin dava açıldığına dikkati çeken Zaharova, "Bu, uluslararası hukuka ilişkin küresel dış politika vizyonumuzla uyuşuyor. Uluslararası hukuk üstün olmalı ve kullanılmalı." diye konuştu.

Zaharova, UCM'nin profesyonel bir kurum olmadığını, uluslararası hukuku ihlal ettiğini ve Batı tarafından kullanıldığını belirterek, "UCM'nin meselelere müdahale etme girişimleri, meseleleri çözmek yerine zorlaştırıyor. Bu konudaki yaklaşımımız değişmedi." dedi.

"Ateşkes anlaşmasının uygulanması gerekiyor"

İsrail ile Lübnan arasında sağlanan ateşkes anlaşmasına da değinen Zaharova, şunları ifade etti:

"Lübnan'da kanın dökülmesini ve şiddeti durduracak ve çatışmaların büyümesini önleyecek her türlü anlaşmayı olumlu karşılıyoruz. Ancak bu tür anlaşmaların uygulanması gerekiyor. Söz konusu ülkede ve bölgede sürdürülebilir askeri siyasi istikrarın, çıkar dengesini, ilgili tüm tarafların güvenliğini eşit şekilde sağlayacak adil ve kapsamlı çözüm gerektirdiğinden eminiz. Tüm bunların, uluslararası hukuki zeminde, başta Birleşmiş Milletler olmak üzere ilgili örgütlerin bu konudaki kararlarının dikkate alınmasıyla hayata geçirilmesi gerekiyor."

Zaharova, Gazze Şeridi'ndeki duruma işaret ederek, "Uluslararası toplumun girişimlerine rağmen Filistin-İsrail bölgesinde ve bu krizin sıçradığı Orta Doğu'nun diğer bölgelerinde durum kötüleşmeye devam ediyor. Gazze'de şiddetin artması sonucu ölen, yaralanan ve kaybolanların sayısı 150 bini geçti. Bu korkunç bir rakam. Bunların birçoğu siviller, çocuklar, kadınlar, yaşlılar ve hasta olanlar." dedi.

Bu durumdan ABD'yi sorumlu tutan Zaharova, ABD'nin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) Gazze'de ateşkesin sağlanmasına ve gerekli insani yardımın sağlanmasına yönelik kararların alınmasını sürekli veto ettiğine dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Tek bir ülke (ABD), en önemli uluslararası örgütün faaliyetlerini sabote ederek, küresel barış ve güvenliğin korunmasına yönelik sorumluluğunu yerine getirmesini engelliyor. Mevcut Amerikan yönetiminin sorumsuzca siyaseti, İsrail'e, bölgeyi yıkmasına ve burada yaşayanların öldürülmesine yeşil ışık yakıyor. Gazze'de uzun süredir devam eden kriz, İsrail ile Hizbullah arasındaki silahlı çatışmaların büyümesini teşvik etti."

"Ermenistan ile KGAÖ kapsamındaki ortaklığın sürdürüleceğini umuyoruz"

Ermenistan'ın, Kazakistan'ın başkenti Astana'da yarın yapılacak Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) üye ülkeleri liderler zirvesine katılmama kararını değerlendiren Zaharova, bunun, Ermenistan'ın egemen kararı olduğunu söyledi.

Zaharova, KGAÖ çerçevesinde Ermenistan ile tam teşekküllü ortaklığın sürdürülmesi umudunu dile getirdi.

" Ukrayna'ya nükleer silah verme teklifi delilik"

Sözcü Zaharova, Batı'nın Ukrayna'ya nükleer silah verme yönündeki teklifine ilişkin ise "Bu, Batılıların dayattığı tam bir delilik." ifadesini kullandı.

Rusya ile Ukrayna arasında esir asker takası konusuna da değinen Zaharova, 630 askeri karşılıklı olarak takas etmeye hazır olduklarını, takas edilecek Rus askerlerini belirleme kararının Ukrayna'ya ait olduğunu dile getirdi.

Rusya Parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması'na Afganistan yönetimindeki Taliban'ın da terör listesinden çıkarılmasını sağlayacak tasarının sunulmasıyla ilgili soruyu da yanıtlayan Zaharova, Afganistan ile ilişkileri sürdürme niyetinde olduklarını belirterek, "Taliban'ın terör örgütü statüsü kaldırılmadan bunun yapılmasının mümkün olmadığı aşikar." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Rusya'dan Lübnan-İsrail Ateşkesi Açıklaması - Son Dakika

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