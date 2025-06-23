Rusya'dan Şam'daki Terör Saldırısına Kınama

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Suriye'nin başkenti Şam'da bir kiliseye düzenlenen terör saldırısını kınadıklarını bildirdi.

Zaharova, Antakya Rum Ortodoks Patrikhanesine bağlı kiliseye yönelik saldırıya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, olayda 22 kişinin hayatını kaybettiğini, onlarca kişinin de yaralandığını hatırlattı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, "Masum sivillerin yaşamını yitirdiği bu vahşi terör eylemini şiddetle kınıyoruz. Hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara ise acil şifalar diliyoruz. Bu korkunç suç karşısında Suriye halkıyla dayanışma içindeyiz." ifadelerini kullandı.

Sözcü Zaharova, bu saldırının, ülkede istikrar ve barışın sağlanmasına yönelik girişimleri baltalamayı amaçladığını kaydetti. Suriye yönetiminin saldırıya ilişkin kapsamlı bir soruşturma yürütme konusundaki kararlılığını desteklediklerini belirten Zaharova, saldırının faillerinin adalet önüne çıkarılması gerektiğini bildirdi.

Zaharova, Rusya'nın Suriye'nin egemenliğine, birliğine ve toprak bütünlüğüne verdiği desteğin sürdüğünü belirterek, ülkedeki askeri ve siyasi durumun iyileştirilmesine yönelik her türlü çabaya katkı sunmaya hazır olduklarını kaydetti.

Olay

Suriye'nin başkenti Şam'ın doğusundaki Duveyla bölgesinde bulunan Mar İlyas Kilisesi'nde dün patlama meydana gelmişti.

Suriye Sağlık Bakanlığı, terör saldırısına ilişkin yaptığı açıklamada, hayatını kaybedenlerin sayısının 22'ye, yaralıların sayısının ise 63'e yükseldiğini duyurmuştu.

Suriye Dışişleri Bakanlığı, saldırının terör örgütü DEAŞ tarafından düzenlendiğini bildirmişti.

Suriyeli yetkililer de sosyal medya hesaplarında yaptıkları açıklamalarda, kilisedeki patlamanın terör saldırısı olduğunu vurgulayarak, birlik mesajı vermişti.