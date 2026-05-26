Rusya'dan Ukrayna'ya Hava Saldırısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Rusya'dan Ukrayna'ya Hava Saldırısı

Rusya\'dan Ukrayna\'ya Hava Saldırısı
26.05.2026 12:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Lavrov, ABD'li Rubio ile görüşmesinde Ukrayna'ya yönelik hava saldırılarını duyurdu.

MOSKOVA, 26 Mayıs (Xinhua) -- Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, pazartesi günü ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Kiev'de Ukrayna ordusunun kullandığı tesislere yönelik sistematik hava saldırıları başlattıklarını Rubio'ya iletti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, bu mesajı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatı üzerine ileten Lavrov, söz konusu hava saldırılarının, Ukrayna'nın, Rus topraklarına yönelik saldırlarına karışılık olarak düzenlendiğini ifade etti. Rusya, Ukrayna'nın söz konusu saldırılarda sivilleri ve sivil altyapıyı hedef aldığını öne sürmüştü.

Dışişleri Bakanlığı'nın daha önce yaptığı açıklamayı da hatırlatan Lavrov, bakanlığın, ABD'nin de aralarında bulunduğu yabancı ülke misyonlarına Ukrayna'nın başkenti Kiev'den diplomatik personel ve vatandaşlarını tahliye etme tavsiyesinde bulunduğunu belirtti.

İki taraf görüşmede Hürmüz Boğazı'yla ilgili diplomatik girişimler ve Küba'daki durum hakkında da görüş alışverişinde bulundu.

Lavrov ve Rubio, aradaki mevcut anlaşmazlıklara rağmen, birbirlerinin topraklarındaki ABD'li ve Rus diplomatik misyonlarının faaliyetlerini karşılıklı olarak normalleştirme çabalarını artırma niyetlerini de yeniden teyit etti.

Kaynak: Xinhua

Amerika Birleşik Devletleri, Diplomasi, Güvenlik, Politika, Güncel, Rusya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rusya'dan Ukrayna'ya Hava Saldırısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Siyasi parti liderlerinin Kurban Bayramı programı belli oldu Siyasi parti liderlerinin Kurban Bayramı programı belli oldu
Fenerbahçe ile anılan Farioli kararını verdi Fenerbahçe ile anılan Farioli kararını verdi
Koca kulüp başkanını yumruklayıp üstünü başını yırttılar Koca kulüp başkanını yumruklayıp üstünü başını yırttılar
Kılıçdaroğlu cephesinde deprem İki milletvekili teklifi reddetti Kılıçdaroğlu cephesinde deprem! İki milletvekili teklifi reddetti
Yüksekova’da 6 metrelik kar tünelleri: İş makinesi içinde kayboldu Yüksekova'da 6 metrelik kar tünelleri: İş makinesi içinde kayboldu
Korkunç olay Sırtına saplanan demirle hastaneye kaldırıldı Korkunç olay! Sırtına saplanan demirle hastaneye kaldırıldı
Yok artık Mourinho Daha gitmeden Real Madrid’i büyük zarara soktu Yok artık Mourinho! Daha gitmeden Real Madrid'i büyük zarara soktu
Hakan Safi’den Aziz Yıldırım’a olay gönderme: Buralara gelip patronluk taslayamaz Hakan Safi'den Aziz Yıldırım'a olay gönderme: Buralara gelip patronluk taslayamaz
Kırşehir’de otomobil fiyatına inek: 830 kiloluk hayvan 300 bin TL’ye satıldı Kırşehir'de otomobil fiyatına inek: 830 kiloluk hayvan 300 bin TL'ye satıldı

12:33
Güzelbahçe Belediyesi soruşturmasında çarpıcı detaylar: Sahte fotoğraflarla ruhsat skandalı
Güzelbahçe Belediyesi soruşturmasında çarpıcı detaylar: Sahte fotoğraflarla ruhsat skandalı
12:32
Özgür Özel’in mitingi öncesi Cumhuriyet Meydanı karıştı Kalabalığa TOMA’lı müdahale
Özgür Özel'in mitingi öncesi Cumhuriyet Meydanı karıştı! Kalabalığa TOMA'lı müdahale
11:50
Survivor Seren Ay: Sercan, Beyza ile evlenmeyi düşünüyordu
Survivor Seren Ay: Sercan, Beyza ile evlenmeyi düşünüyordu
11:44
Kılıçdaroğlu dilekçe verdi, CHP’de eski Parti Meclisi göreve dönüyor
Kılıçdaroğlu dilekçe verdi, CHP'de eski Parti Meclisi göreve dönüyor
11:03
İçişleri Bakanı Çiftçi’den CHP açıklaması: Polis müdahalesi Kılıçdaroğlu yönetiminin talebiyle yapıldı
İçişleri Bakanı Çiftçi'den CHP açıklaması: Polis müdahalesi Kılıçdaroğlu yönetiminin talebiyle yapıldı
11:00
Elazığ’da 4 saatte 2 deprem Vatandaşlar diken üstünde
Elazığ'da 4 saatte 2 deprem! Vatandaşlar diken üstünde
10:50
Sibel Can sahnede coştu: Yıllar ona yarıyor
Sibel Can sahnede coştu: Yıllar ona yarıyor
09:56
Türkiye’nin incisi “Dünyada Yemek İçin En İyi 15 Yer“ listesinde
Türkiye'nin incisi "Dünyada Yemek İçin En İyi 15 Yer" listesinde
09:53
Kılıçdaroğlu, Ali Mahir Başarır’ın üstünü çizdi: Sadece onu affetmem
Kılıçdaroğlu, Ali Mahir Başarır'ın üstünü çizdi: Sadece onu affetmem
09:39
5 gün önce evden ayrılan gençten haber alınamıyor Ağabeyinin bir tahmini var
5 gün önce evden ayrılan gençten haber alınamıyor! Ağabeyinin bir tahmini var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2026 13:10:55. #7.13#
SON DAKİKA: Rusya'dan Ukrayna'ya Hava Saldırısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.