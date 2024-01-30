Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, NATO ülkelerine ait nükleer silahları tek cephane olarak görüyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, NATO ülkeleri ABD, İngiltere ve Fransa'ya ait tüm nükleer silahları, tek nükleer cephane olarak gördüklerini ve Rusya'nın güvenliğini sağlamak için planlar oluşturduklarını söyledi.
Lavrov, Rusya'yı ziyaret eden Gambiya Dışişleri Bakanı Mamadou Tangara ile bir araya geldi.
İki bakan, başkent Moskova'daki görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenledi.
Toplantıda Afrika'daki duruma dikkati çeken Lavrov, DEAŞ ve El Kaide ile bağlantılı cihatçı grupların terör tehdidinin arttığını ve bundan endişe duyduklarını belirtti.
Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğunda (ECOWAS) ortaya çıkan sorunlara işaret eden Lavrov, "ECOWAS üyeler arasındaki ilişkilerde ortaya çıkan sorunların eşitlik ve karşılıklı saygıya dayalı diyalog yoluyla çözüleceğini umuyoruz." dedi.
Lavrov, kendilerinin Afrika kıtasındaki krizlere Gambiya ve Afrikalıların çözüm bulmasından yana olduklarını dile getirdi.
"BM'nin İsrail ile temaslarda UNRWA sorununu çözeceğini umuyoruz"
İsrail yönetiminin, Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) çalışanlarını 7 Ekim saldırılarına karışmakla suçladığına dikkati çeken Lavrov, BM'nin İsrail ile temaslarda bu sorunu çözeceğini umduğunu kaydetti.
Lavrov, "Soruşturma yapılacaksa gerçekler ortaya çıkacak ancak eğer soruşturma esnasında UNRWA'nın cezalandırılması söz konusu ise alınacak karar doğru olmayacak." değerlendirmesinde bulundu.
Bakan Lavrov, UNRWA'nın işgal edilen topraklarda Filistinlilerin hayati koşullarının iyileştirilmesi yönünde çeşitli projeler hayata geçirdiğini hatırlattı.
ABD'nin İngiltere'de nükleer silah konuşlandırmayı planladığı yönündeki iddiaları da değerlendiren Lavrov, bu konudaki bilgileri denetlediklerini belirterek, "NATO'nun 3 ülkesine (ABD, İngiltere ve Fransa) ait tüm nükleer silahları, tek nükleer cephane olarak görüyoruz ve Rusya Federasyonu'nun güvenliğini sağlamak için planlar oluşturuyoruz." dedi.
"ECOWAS'ı ülkelerle etkileşim sağlamaya çağırıyoruz"
Gambiya Dışişleri Bakanı Tangara ise Afrika'nın yaklaşımlarının Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) temsil edilmesi gerektiğini vurguladı.
Mali, Burkina Faso ve Nijer'in ECOWAS'tan ayrılma kararı aldıklarına dikkati çeken Tangara, ECOWAS'a söz konusu ülkelerle etkileşim sağlama çağrısında bulundu.
Gezi Davası'nda 18 yıl hapis cezasına mahkum edilen ve AYM'nin 2 kez hak ihlali kararı vermesine rağmen tahliye edilmeyen TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'ın milletvekilliği düşürüldü. Kararın okunmasıyla Meclis'te tansiyon yükseldi ve Atalay'ın ismi TBMM resmi internet sitesinde yer alan 'Milletvekilliği Sona Erenler' bölümüne eklendi.
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Gezi Parkı davası hükümlüsü Can Atalay'ın milletvekilliği düşürüldü. Siyasilerden peş peşe tepkiler geldi. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesini eleştirdi.
TİP Hatay Milletvekili Can Atalay hakkındaki hükmün TBMM Genel Kurulu'nda okunması ortalığı karıştırdı. Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesine tepki gösteren bazı milletvekilleri TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ'ın olduğu kürsüye yürüdü. Bazı vekiller ise kürsüye Anayasa kitapçığı fırlattı. O anlar kameralara tarafından saniye saniye kaydedildi.
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