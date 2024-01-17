Rusya Dışişleri Bakanlığı: İngiltere ve Ukrayna arasındaki anlaşma çatışmaları sonlandırmaya yetmez

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, İngiltere ve Ukrayna arasında imzalanan güvenlik anlaşmasının, Kiev yönetimi için müzakereler yoluyla çatışmaları sonlandırma şansı bırakmadığını söyledi.

Zaharova, başkent Moskova'da düzenlediği haftalık basın toplantısında, güncel konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

İngiltere ve Ukrayna'nın güvenlik alanında anlaşma imzaladığına dikkati çeken Zaharova, "Kiev'de imzalanan anlaşma, Ukrayna'nın müzakereler yoluyla çatışmaları sonlandırma şansının olmadığını gösteriyor. Bu da Ukrayna'yı Anglosaksonların maceralarında pazarlığı koz haline getiriyor ve mevcut Avrupa Atlantik, Rusya karşıtı çizgisinde kalmaya zorluyor." ifadelerini kullandı.

Ukrayna'nın "jeopolitik araç" olarak görüldüğünü belirten Zaharova, İngiltere'nin, NATO'nun jeopolitik Ukrayna'ya ilgisini kaybetmesi için uğraştığını dile getirdi.

" Orta Doğu'daki kriz, ABD'nin dar görüşlü siyasetinin sonucu"

Orta Doğu'daki duruma değinen Zaharova, "Bölgedeki kriz, Washington'un dar görüşlü siyasetinin sonucu. Bu siyaset, Orta Doğu'nun ileride askerileştirilmesini amaçlıyor, durumun sürdürülebilir şekilde çözülmesini engelliyor." diye konuştu.

Zaharova, "ABD'nin uluslararası hukukun tüm normlarını ihlal ederek Heyet Tahrir Şam ve DEAŞ dahil terör gruplarını kendi çıkarları doğrultusunda kullandığını" söyledi.

"Kızıldeniz'de NATO'nun askeri maceralarına son verilmesi gerekiyor"

ABD ve İngiltere'nin Yemen'e yönelik saldırılarını değerlendiren Zaharova, şu ifadeleri kullandı:

"ABD ve İngiltere'nin bölgedeki askeri macerası, Yemen'e yönelik saldırıları gerginliğin artmasına yol açtı. Stratejik açıdan önemli olan, bu ulaşım merkezinde durumun istikrara kavuşturulması için Gazze Şeridi'nde akan kanın bir an önce durdurulması, Filistin meselesine uluslararası hukuki temelde kapsamlı bir siyasi çözüm bulunmasına yönelik çabaların yoğunlaştırılması ve elbette Yemen krizinin, tüm etkili siyasi güçlerin katılımıyla ve tam teşekküllü diyalog yoluyla çözülmesi gerekiyor."

Sözcü Zaharova, "Kızıldeniz'de güvenliğin sağlanması için NATO'nun askeri maceralarına son verilmesi gerektiğini" vurguladı.