 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Rusya Dışişleri Bakanlığı: İngiltere ve Ukrayna arasındaki anlaşma çatışmaları sonlandırmaya yetmez - Son Dakika
Üye Girişi

Rusya Dışişleri Bakanlığı: İngiltere ve Ukrayna arasındaki anlaşma çatışmaları sonlandırmaya yetmez

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, İngiltere ve Ukrayna arasında imzalanan güvenlik anlaşmasının, Kiev yönetimi için müzakereler yoluyla çatışmaları sonlandırma şansı bırakmadığını söyledi. Zaharova, ayrıca Orta Doğu'daki krizin ABD'nin dar görüşlü siyasetinin sonucu olduğunu ve Kızıldeniz'de NATO'nun askeri maceralarına son verilmesi gerektiğini belirtti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı: İngiltere ve Ukrayna arasındaki anlaşma çatışmaları sonlandırmaya yetmez
17.01.2024 - 17:12,
Abone Ol

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, İngiltere ve Ukrayna arasında imzalanan güvenlik anlaşmasının, Kiev yönetimi için müzakereler yoluyla çatışmaları sonlandırma şansı bırakmadığını söyledi.

Zaharova, başkent Moskova'da düzenlediği haftalık basın toplantısında, güncel konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

İngiltere ve Ukrayna'nın güvenlik alanında anlaşma imzaladığına dikkati çeken Zaharova, "Kiev'de imzalanan anlaşma, Ukrayna'nın müzakereler yoluyla çatışmaları sonlandırma şansının olmadığını gösteriyor. Bu da Ukrayna'yı Anglosaksonların maceralarında pazarlığı koz haline getiriyor ve mevcut Avrupa Atlantik, Rusya karşıtı çizgisinde kalmaya zorluyor." ifadelerini kullandı.

Ukrayna'nın "jeopolitik araç" olarak görüldüğünü belirten Zaharova, İngiltere'nin, NATO'nun jeopolitik Ukrayna'ya ilgisini kaybetmesi için uğraştığını dile getirdi.

" Orta Doğu'daki kriz, ABD'nin dar görüşlü siyasetinin sonucu"

Orta Doğu'daki duruma değinen Zaharova, "Bölgedeki kriz, Washington'un dar görüşlü siyasetinin sonucu. Bu siyaset, Orta Doğu'nun ileride askerileştirilmesini amaçlıyor, durumun sürdürülebilir şekilde çözülmesini engelliyor." diye konuştu.

Zaharova, "ABD'nin uluslararası hukukun tüm normlarını ihlal ederek Heyet Tahrir Şam ve DEAŞ dahil terör gruplarını kendi çıkarları doğrultusunda kullandığını" söyledi.

"Kızıldeniz'de NATO'nun askeri maceralarına son verilmesi gerekiyor"

ABD ve İngiltere'nin Yemen'e yönelik saldırılarını değerlendiren Zaharova, şu ifadeleri kullandı:

"ABD ve İngiltere'nin bölgedeki askeri macerası, Yemen'e yönelik saldırıları gerginliğin artmasına yol açtı. Stratejik açıdan önemli olan, bu ulaşım merkezinde durumun istikrara kavuşturulması için Gazze Şeridi'nde akan kanın bir an önce durdurulması, Filistin meselesine uluslararası hukuki temelde kapsamlı bir siyasi çözüm bulunmasına yönelik çabaların yoğunlaştırılması ve elbette Yemen krizinin, tüm etkili siyasi güçlerin katılımıyla ve tam teşekküllü diyalog yoluyla çözülmesi gerekiyor."

Sözcü Zaharova, "Kızıldeniz'de güvenliğin sağlanması için NATO'nun askeri maceralarına son verilmesi gerektiğini" vurguladı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna, Moskova, Rusya, Rusya, Orta Doğu, Güvenlik, Dış Politika, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rusya Dışişleri Bakanlığı: İngiltere ve Ukrayna arasındaki anlaşma çatışmaları sonlandırmaya yetmez - Son Dakika


17:52
AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ oldu AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ oldu
17:50
Tur 90+6. dakikada geldi! Nefes kesen maçta gülen taraf Gaziantep FK Tur 90+6. dakikada geldi! Nefes kesen maçta gülen taraf Gaziantep FK
17:21
Ertelenen Süper Kupa finali nerede oynanacak? Ali Koç, Murat Kurum'a yer işaret etti Ertelenen Süper Kupa finali nerede oynanacak? Ali Koç, Murat Kurum'a yer işaret etti
17:12
AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok oldu AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok oldu
17:12
AK Parti'nin İstanbul ilçe adayları da netleşti! Tüm gözler bu 5 ilçenin üzerinde AK Parti'nin İstanbul ilçe adayları da netleşti! Tüm gözler bu 5 ilçenin üzerinde
16:30
'Bayan Bacak' lakaplı Yeşilçam sanatçısı Serpil Örümcer, faturalarını ödeyebilmek için eski fotoğraflarını satıyor "Bayan Bacak" lakaplı Yeşilçam sanatçısı Serpil Örümcer, faturalarını ödeyebilmek için eski fotoğraflarını satıyor
16:29
AK Parti'nin birçok ilde adayları kulislere sızdı! Ankara'da Turgut Altınok aday AK Parti'nin birçok ilde adayları kulislere sızdı! Ankara'da Turgut Altınok aday
16:09
İlkay Gündoğan'ın maç biter bitmez soluğu yanında aldığı Arda Güler'e dedikleri ortaya çıktı İlkay Gündoğan'ın maç biter bitmez soluğu yanında aldığı Arda Güler'e dedikleri ortaya çıktı

Son Dakika
17:52 AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ oldu
17:50 Tur 90+6. dakikada geldi! Nefes kesen maçta gülen taraf Gaziantep FK
17:21 Ertelenen Süper Kupa finali nerede oynanacak? Ali Koç, Murat Kurum'a yer işaret etti
17:12 AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok oldu
17:12 AK Parti'nin İstanbul ilçe adayları da netleşti! Tüm gözler bu 5 ilçenin üzerinde
16:30 "Bayan Bacak" lakaplı Yeşilçam sanatçısı Serpil Örümcer, faturalarını ödeyebilmek için eski fotoğraflarını satıyor
16:29 AK Parti'nin birçok ilde adayları kulislere sızdı! Ankara'da Turgut Altınok aday
16:09 İlkay Gündoğan'ın maç biter bitmez soluğu yanında aldığı Arda Güler'e dedikleri ortaya çıktı
16:02 Oyuncu Vural Çelik, 1 ay içinde 2. kez influenza oldu
15:55 Şadi Yazıcı'dan Tuzla Belediyesi çalışanlarını mest eden zam
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2024 18:08:03. #1.11#
SON DAKİKA: Rusya Dışişleri Bakanlığı: İngiltere ve Ukrayna arasındaki anlaşma çatışmaları sonlandırmaya yetmez - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement