Rusya, İsrail'in Filistin kampını bombalamasını kınadı - Son Dakika
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Rusya, İsrail'in Filistin kampını bombalamasını kınadı

Rusya, İsrail\'in Filistin kampını bombalamasını kınadı

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, İsrail'in Refah kampını bombalamasının, BMGK ve BM Genel Kurulu kararlarını yok saymasının doğrudan bir sonucu olduğunu belirtti. Zaharova, saldırı sonucunda yaşanan trajedinin çadır kentte yaşanmasının üzücü olduğunu ifade ederek, İsrail'in saldırılarında on binlerce kişinin hayatını kaybettiğini vurguladı. Zaharova, BM kararlarının bir an önce uygulanması çağrısında bulundu.

30.05.2024 16:43
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, İsrail ordusunun yerinden edilmiş Filistinlilerin yaşadığı Refah'taki kampı bombalamasının, İsrail'in Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunun kararlarını yok saymasının doğrudan bir sonucu olduğunu söyledi.

Zaharova, haftalık basın toplantısında, AA muhabirinin İsrail'in Refah kampına saldırısına ilişkin sorusunu cevaplandırdı.

Saldırı sonucunda Refah kampında yaşanan görüntülerin normal bir insan için şok edici ve esef verici olduğuna dikkati çeken Zaharova, kurbanların yakınlarına, tüm Filistin halkına ve yönetimine başsağlığı, yaralılara da acil şifalar diledi.

Bu trajedinin bir çadır kentte yaşanmasının özellikle üzücü olduğunu vurgulayan Zaharova, bu kampın İsrailli yetkililerin de belirttiği gibi evlerini terk etmek zorunda kalan insanların sığınabilecekleri, kendilerini güvende hissedebilecekleri, savaştan ve bombalardan kaçabilecekleri bir yer olduğunu hatırlattı.

İsrail'in tek saldırısında 45'ten fazla kişinin öldüğünü, bugüne kadar aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu on binlerce kişinin İsrail saldırılarında hayatını kaybettiğini dile getiren Zaharova, "Yaşananlar, Gazze Şeridi'nin tamamının artık, aslında bölge sakinleri için sürekli bir ölümcül risk bölgesine dönüştüğünü açıkça gösteriyor." dedi.

Refah'ta olanların İsrail tarafının BMGK ve BM Genel Kurulunun Gazze Şeridi'ndeki çatışmanın durdurulması ve bölgeye güvenilir insani erişim sağlanması yönündeki çeşitli kararlarını yok saymasının doğrudan bir sonucu olduğunu söyleyen Zaharova, "Bu bağlamda, uzun vadeli bir ateşkesin tesis edilmesini sağlayacak, Gazze halkına gerekli yardımı sağlayacak, çatışmayı çözme çabalarının siyasi ve diplomatik düzleme aktarılması için koşullar yaratacak bu kararların bir an önce uygulanması çağrısında bulunuyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

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