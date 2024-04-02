Rusya, İsrail'in İran Konsolosluğuna yönelik saldırısını kınadı

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Rusya Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Suriye'nin başkenti Şam'da bulunan İran Konsolosluğuna yönelik hava saldırısını şiddetle kınadığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, dokunulmazlığı Viyana Sözleşmesine göre güvence altına alınan diplomatik ve konsolosluk tesislerine yönelik saldırının kabul edilemez olduğu belirtildi.

İran Konsolosluğuna yapılan saldırının sivil halk arasında kitlesel ölüm riski yüksek olan yoğun nüfuslu bir bölgede yapıldığına işaret edilen açıklamada, "İran'ın Suriye'deki konsolosluk binasına yapılan bu saldırıyı şiddetle kınıyoruz. İsrail'in bu tür saldırgan eylemlerinin kesinlikle kabul edilemez olduğu ve durdurulması gerektiği gerçeğinden yola çıkıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Bu olay karşısında uluslararası toplumun tüm sorumlu üyelerinin pozisyonlarını açıkça belirtmeleri ve bu eylemlere ilişkin uygun bir hukuki değerlendirme sunmalarının gerekli olduğu vurgulanan açıklamada, "İsrail yönetimini, Suriye ve diğer komşu ülkelerde, tüm bölge genelinde son derece tehlikeli sonuçlar doğuran provokatif askeri eylemler uygulamasından ısrarla vazgeçmeye çağırıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Şam'daki İran Konsolosluğuna hava saldırısı

Devrim Muhafızları Ordusu yaptığı açıklamada, İran'ın Şam Büyükelçiliği yerleşkesindeki konsolosluk binasına İsrail tarafından düzenlenen füze saldırısında Tuğgeneral Muhammed Rıza Zahidi ile Tuğgeneral Muhammed Hadi Hac Rahimi dahil 7 yetkilinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Tel Aviv yönetimi ise Şam'da İran'ın konsolosluk binasına düzenlenen saldırıyı resmi olarak üstlenmedi.